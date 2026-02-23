Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa

Andrés Alberto Alemán, el joven de Ensenada que falleció en un accidente en Villa Gesell / web

El uso recreativo -y muchas veces descontrolado- de UTV, camionetas 4x4 y cuatriciclos en las playas y médanos de Pinamar y Villa Gesell volvió a quedar bajo la lupa tras la muerte de un joven de 28 años oriundo de Ensenada, en un nuevo accidente que reabre el debate sobre controles, habilitaciones y antecedentes de quienes conducen estos vehículos.

Cada temporada, y también fuera de ella, los municipios de la Costa Atlántica enfrentan reiterados siniestros vinculados a este tipo de rodados.

Excesos de velocidad, maniobras imprudentes en zonas no habilitadas, conducción temeraria sobre la arena y falta de medidas de seguridad forman parte de una problemática que combina imprudencia, vacío de controles efectivos y, en algunos casos, conductores con historial delictivo.

En el caso del joven fallecido, se trata de Andrés Alberto Alemán, de 28 años, con una pesada lista de antecedentes penales.

Entre ellos una condena a ocho meses de prisión de ejecución condicional por “lesiones agravadas” en 2019, con reglas de conducta que incluían fijar domicilio, someterse al Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de estupefacientes y mantener prohibición de acercamiento a la víctima.

En septiembre de 2025 fue aprehendido en la localidad de Punta Lara cuando circulaba a alta velocidad en un Volkswagen Fox con pedido de secuestro activo por “robo”, presentando además una cédula de identificación presuntamente apócrifa.

En ese procedimiento se le imputó “encubrimiento” y pesaba sobre él una orden de detención en el marco de una investigación por “robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por causar lesiones graves en grado de tentativa”.

Si bien en febrero de 2026 la Justicia dictó el sobreseimiento en esa causa al considerar que el cuadro probatorio había perdido sustento, el prontuario también incluye una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cuyo acuerdo de juicio abreviado fue declarado nulo por no precisarse la cantidad de sustancia incautada, lo que debía merituarse para determinar la validez de la pena pactada, además de un expediente archivado por tenencia simple y una denuncia por lesiones leves agravadas, que finalmente fue desestimada.

El descontrol de los médanos se llevó una vida en 2026. Y hubo varios choques con heridos graves

El nuevo accidente fatal vuelve a poner en discusión no solo la circulación de UTV y cuatriciclos en zonas turísticas, sino también la falta de controles integrales sobre quiénes los conducen.

En Pinamar y Villa Gesell, los operativos suelen intensificarse tras cada tragedia, pero los siniestros se repiten año tras año.

La combinación de vehículos de gran potencia, terrenos irregulares y conductas riesgosas configura un escenario de alto peligro.

Cuando a eso se suma la ausencia de fiscalización sostenida y antecedentes de conflictividad penal en algunos protagonistas, el resultado puede ser irreversible.

La muerte del joven ensenadense sin dudas es un nuevo capítulo de una problemática que, lejos de ser aislada, se ha vuelto estructural en la Costa Atlántica y que exige un debate profundo sobre regulación, controles y responsabilidad al volante, incluso en la arena.

REPLICA EN LAS REDES SOCIALES

Por Alemán hubo sentidos mensajes en las redes sociales. También lanzaron un pedido de ayuda económica. La campaña busca recaudar el dinero necesario para costear los elevados gastos que demanda el traslado del cuerpo desde la localidad balnearia hasta el partido de Ensenada. Además los fondos serán destinados a cubrir los costos del sepelio.

Los otros casos graves ocurridos en la Costa son los de Bastián Jerez, internado en Mar del Plata luego de un terrible accidente en La Frontera, Pinamar; el de la emprendedora platense Florencia Rastelli Mella, también herida en La Frontera por el vuelco de un cuatriciclo y el de una joven de 25 que sufrió terribles lesiones por un siniestro con un UTV en Villa Gesell.