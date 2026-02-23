Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Brutal asalto en 55 entre 2 y 3

Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso

23 de Febrero de 2026 | 02:43
En medio de un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en La Plata, tanto en el Centro como en distintos barrios de la periferia, un violento asalto volvió a encender las alarmas. Esta vez, la víctima resultó ser una mujer de 92 años que fue brutalmente atacada dentro de su propia vivienda, a plena luz del día y en una zona muy transitada.

El hecho, que acaba de ser denunciado, ocurrió el pasado 20 de febrero, cerca de las 11.30, en una casa ubicada en la calle 55 entre 2 y 3, en pleno casco urbano.

Personal de la comisaría primera y del Comando de Patrulla local acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida en el rostro luego de ser víctima de un ataque delictivo.

Al arribar a la dirección indicada, los efectivos fueron recibidos por familiares de la víctima, que explicaron que la mujer había avisado por teléfono que acababa de sufrir un robo.

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron un reguero de manchas hemáticas en el suelo y a la mujer con lesiones visibles en el rostro.

Según relató la propia damnificada, todo ocurrió cuando descendía de su vehículo para cerrar el portón del garaje. Este punto de la historia, en base a los elementos recolectados por EL DIA, llamó mucho la atención de los pesquisas, al margen de la evidente vitalidad y lucidez de la víctima pese a su ancianidad.

“Que se maneje sola y hasta conduzca a los 92 años, no es algo frecuente”, expresó un investigador.

Lo concreto fue que en ese preciso instante, al descender de su rodado, fue sorprendida por un hombre vestido de negro que le apoyó un revólver en la cabeza y la obligó a ingresar a la casa.

Bajo amenazas, el delincuente la arrastró por el interior e incluso la hizo subir por las escaleras hasta una habitación, donde la mujer terminó entregándole dinero en efectivo. La cantidad no trascendió.

Así, antes de escapar, el agresor la empujó, provocando su caída y diversas lesiones, entre ellas un corte en el rostro.

La jubilada fue asistida por personal médico y trasladada a un sanatorio privado para una mejor atención. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó pericias y levantó rastros para avanzar en la investigación.

El episodio genera especial preocupación no solo por la violencia ejercida contra una persona de avanzada edad, sino también por el escenario en el que ocurrió: una zona céntrica, con tránsito constante y rodeada de comercios, que cuenta con todos los servicios y circulación habitual durante el día.

Vecinos del casco urbano vienen manifestando desde hace tiempo su inquietud por hechos similares, mientras que en la periferia los reclamos también se multiplican por robos, entraderas y asaltos a mano armada. El ataque a esta mujer de 92 años se suma así a una seguidilla de episodios que reflejan una problemática que atraviesa a toda la ciudad, sin distinción de barrios.

 

