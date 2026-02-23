De viajes a cumpleaños: las mascotas más mimadas que nunca

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Viajan, pasean y hasta tienen tortas. Junto al amor de los dueños por los perros y gatos, creció un nuevo mercado de servicios que ya pisa fuerte en la Ciudad
En La Plata el universo de los servicios para mascotas no deja de expandirse. A los clásicos veterinarios y peluqueros se suman propuestas cada vez más especializadas como traslados exclusivos puerta a puerta, paseos recreativos en grupos reducidos y hasta pastelería artesanal pensada para celebrar cumpleaños, recuperaciones médicas o simplemente para darles un mimo.
A inicios del 2020, Juan Pablo y Naila abrieron “Traslado de mascotas Olivia”, servicio que nació de una necesidad concreta: la dificultad para conseguir transporte adecuado para llevar animales a veterinarias, hogares de tránsito o adopciones. Con años de experiencia en el proteccionismo, sus impulsores detectaron que muchas familias atravesaban el mismo problema.
Fue por eso que decidieron poner su auto para esta tarea. Con el interior acondicionado para que las mascotas viajen de la mejor manera posible, abrieron un servicio de traslados locales que rápidamente se expandió a viajes de larga y media distancia.
“En viajes a veterinarias llevamos a un acompañante con la mascota, o dos en el caso de ser un estudio que necesite de dos personas. Aunque también ofrecemos asistencia en la consulta veterinaria sin cargo extra. Pero en viajes de larga distancia las mascotas viajan solas”, detalló Juan Pablo y aclaró: “Viajan muy bien solos. Los perros viajan con pretales y cinturón de seguridad. Los cachorros muy pequeños, gatos o exóticos viajan en transportadoras rígidas también aseguradas con cinturón de seguridad”.
Las tortas van desde los $7.500 las versiones mini hasta $20.000 las más grandes
Durante el viaje se priorizan la comodidad y el bienestar de la mascota, por lo que a no ser que sea estrictamente necesario no aceptan los bozales o la sedación. “Podemos llegar a sugerir algún ansiolítico para aliviar el estrés, pero siempre recomendado por un veterinario”, explicó.
La demanda varía según la época: en vacaciones crecen los viajes largos por mudanzas o turismo, mientras que durante el año predominan los traslados a veterinarias, peluquerías y guarderías. En cuanto a precios, los traslados dentro de la Ciudad se presupuestan según la distancia y el tiempo de espera, pero generalmente oscilan entre los $9.000 y $12.000 por viaje. “Cuando es a veterinarias, el presupuesto incluye la primer hora de espera. Luego se cobra un diferenciado cada media hora cumplida”, informó.
La humanización de las mascotas encuentra su expresión más dulce en la pastelería artesanal. Hace cinco años, Estefanía comenzó a experimentar en su casa cuando su perrita cumplió años. Con ingredientes aptos y sin conservantes, creó su primera torta. El boca en boca y las redes sociales hicieron el resto.
Hoy elabora tortas de cumpleaños para perros y gatos con ingredientes aptos para ellos como pollo, hígado y yogurt natural, pero a simple vista esto no se nota ya que simulan ser como la de cualquier fiesta infantil.
Las tortas van desde los $7.500 las versiones mini hasta $20.000 las más grandes. Los cupcakes de pollo y zanahoria con harina de coco, decorados con queso crema, cuestan $4.800 el combo de dos unidades. Las galletitas oscilan entre $4.000 y $5.000 según variedad y cantidad. Por ejemplo, 30 galletas de pollo y perejil se consiguen por $4.000. También ofrece snacks de hígado y zanahoria, pepas de cerdo con cúrcuma, donas con caldo de hueso y aceite de coco, e incluso pan dulces navideños y heladitos en verano.
“Tengo perritos fieles que hace cinco años me compran la misma torta”, reveló Estefanía, estudiante de veterinaria especializada en nutrición animal. “Además de los pedidos para festejar los cumpleaños también me piden tortas para celebrar que el gatito o el perrito superó una quimio, o para cuando están enfermos y los quieren mimar un poco”, apuntó la pastelera canina.
Otra tendencia en crecimiento en la Ciudad son los paseos grupales con enfoque recreativo. Luciano organiza dos turnos diarios por las calles y el Bosque, y en cada salida lleva entre tres y siete perros, siempre buscando que sean de temperamento compatible. Los animales más reactivos o miedosos no se integran a los grupos si no es conveniente, priorizando el bienestar de todos.
No tiene un recorrido fijo, el paseador adapta el trayecto a los integrantes de cada jornada pero siempre las salidas incluyen una parada especial en espacios verdes como el Bosque o plazas donde los perros pueden correr libremente. Las salidas no son con fines educativos sino de socialización.
“Son paseos recreativos, para que sociabilicen, para que hagan actividad física y se diviertan. Si hay alguna cuestión de comportamiento que corregir es en relación a un paseo mas amigable para el perro y el resto del grupo”, expresó Luciano.
El servicio tiene un valor de $7.000 la hora y $10.000 las dos horas. Pero en los casos de que un tutor tenga más de un perro que pasear, el joven le aplica un descuento especial. En tato que los paseos individuales tienen otro costo más elevado.
La pastelería se adaptó a la dieta animal y con tortas hechas de carne, pollo y yogur natural los tutores agasajan a sus mascotas
Los perros realizan viajes de larga distancia sin sus dueños
