La enseñanza que dejan los incendios en nuestra región

Una vez más la periferia platense se vio alterada por un incendio que, en este caso, afectó al amplio terreno y a parte de las instalaciones de los talleres ferroviarios, ubicados en 131 y 54, en el límite del casco histórico platense, originándose un frente de fuego que en la madrugada de ayer seguía siendo controlado por los bomberos que debieron desplegar una intensa tarea en la zona de Los Hornos.

Mientras ese incendio aún demandaba tareas de enfriamiento y control, otra emergencia se registró en Melchor Romero. Según se informó, a mediodía de anteayer se produjo una explosión en la cocina del Hogar Granja Esperanza, ubicado en calle 510 y 157, que alberga a personas mayores. Como consecuencia, cinco personas –cuatro de ellas internos del hogar- resultaron afectadas y fueron trasladadas al hospital Alejandro Korn por integrantes de la institución, al mismo tiempo de que se iniciaba el combate al fuego.

En el caso de los talleres ferroviarios, las llamas avanzaron sobre pastizales y materiales acumulados, y rápidamente se expandieron por el efecto del viento, generando una columna de humo visible desde distintos barrios.

Tal como se informó en este diario, el sector más afectado fue el correspondiente a 131 entre 52 y 55, en donde el fuego llegó a comprometer el paredón del taller que da al exterior. Cabe consignar que allí se encuentra el mural en homenaje a Diego Maradona que sufrió daños importantes por la intensidad del calor y del humo reinante. Vecinos detallaron que parte de la pintura “reventó” por la alta temperatura.

La magnitud del incendio convocó la presencia de dos dotaciones de bomberos que trabajaron durante horas en el predio de casi 50 hectáreas de superficie, que también afectó a un sector que contenía durmientes de madera. La principal preocupación era que las llamas pudieran propagarse hacia los vagones y estructuras internas, además de a una antena ubicada en el lugar.

Por cierto que el temor, más que justificado, se extendió al vecindario en donde el olor a quemado se sintió por varias cuadras y obligó a los frentistas a vivir un sábado en estado de alerta ante el riesgo de que el fuego se propagara.

Cabe consignar que a lo largo de este verano, se vivieron días de riesgo extremo, con bajos registros de humedad y altos de temperatura, de modo que distintos frentes de fuego no dieron respiro ni tregua a los cuerpos de bomberos y distintos vecindarios de la zona.

Está claro también que los peligros se multiplican en barrios donde los vecinos queman su basura domiciliaria, por lo general en los terrenos baldíos, para tenerlos libres de pastizales. En este sentido los bomberos enfatizaron que cuando los vecinos pretenden realizar este tipo de acciones, deben ser comunicadas previamente a los cuarteles más cercan para que puedan estar atentos a los riesgos del caso.

Tal como lo vienen señalando especialistas en estos tipos de siniestros, los avances tecnológicos están permitiendo la aplicación de métodos y el uso de equipos capaces de combatir con mayor rapidez los distintos focos de fuego que puedan producirse y, para ello, el Estado debe ocuparse de asignar a las estructuras de los cuerpos de Bomberos y de defensa civil los recursos que hacen falta para combatirlos con profesionalidad y eficacia.