Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

La enseñanza que dejan los incendios en nuestra región

La enseñanza que dejan los incendios en nuestra región
23 de Febrero de 2026 | 02:49
Edición impresa

Una vez más la periferia platense se vio alterada por un incendio que, en este caso, afectó al amplio terreno y a parte de las instalaciones de los talleres ferroviarios, ubicados en 131 y 54, en el límite del casco histórico platense, originándose un frente de fuego que en la madrugada de ayer seguía siendo controlado por los bomberos que debieron desplegar una intensa tarea en la zona de Los Hornos.

Mientras ese incendio aún demandaba tareas de enfriamiento y control, otra emergencia se registró en Melchor Romero. Según se informó, a mediodía de anteayer se produjo una explosión en la cocina del Hogar Granja Esperanza, ubicado en calle 510 y 157, que alberga a personas mayores. Como consecuencia, cinco personas –cuatro de ellas internos del hogar- resultaron afectadas y fueron trasladadas al hospital Alejandro Korn por integrantes de la institución, al mismo tiempo de que se iniciaba el combate al fuego.

En el caso de los talleres ferroviarios, las llamas avanzaron sobre pastizales y materiales acumulados, y rápidamente se expandieron por el efecto del viento, generando una columna de humo visible desde distintos barrios.

Tal como se informó en este diario, el sector más afectado fue el correspondiente a 131 entre 52 y 55, en donde el fuego llegó a comprometer el paredón del taller que da al exterior. Cabe consignar que allí se encuentra el mural en homenaje a Diego Maradona que sufrió daños importantes por la intensidad del calor y del humo reinante. Vecinos detallaron que parte de la pintura “reventó” por la alta temperatura.

La magnitud del incendio convocó la presencia de dos dotaciones de bomberos que trabajaron durante horas en el predio de casi 50 hectáreas de superficie, que también afectó a un sector que contenía durmientes de madera. La principal preocupación era que las llamas pudieran propagarse hacia los vagones y estructuras internas, además de a una antena ubicada en el lugar.

Por cierto que el temor, más que justificado, se extendió al vecindario en donde el olor a quemado se sintió por varias cuadras y obligó a los frentistas a vivir un sábado en estado de alerta ante el riesgo de que el fuego se propagara.

LE PUEDE INTERESAR

Comercio China-EE UU: qué pasará tras el fallo

LE PUEDE INTERESAR

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

Cabe consignar que a lo largo de este verano, se vivieron días de riesgo extremo, con bajos registros de humedad y altos de temperatura, de modo que distintos frentes de fuego no dieron respiro ni tregua a los cuerpos de bomberos y distintos vecindarios de la zona.

Está claro también que los peligros se multiplican en barrios donde los vecinos queman su basura domiciliaria, por lo general en los terrenos baldíos, para tenerlos libres de pastizales. En este sentido los bomberos enfatizaron que cuando los vecinos pretenden realizar este tipo de acciones, deben ser comunicadas previamente a los cuarteles más cercan para que puedan estar atentos a los riesgos del caso.

Tal como lo vienen señalando especialistas en estos tipos de siniestros, los avances tecnológicos están permitiendo la aplicación de métodos y el uso de equipos capaces de combatir con mayor rapidez los distintos focos de fuego que puedan producirse y, para ello, el Estado debe ocuparse de asignar a las estructuras de los cuerpos de Bomberos y de defensa civil los recursos que hacen falta para combatirlos con profesionalidad y eficacia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Newell’s en llamas y Bernardi interino

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe

Alerta por un caso de gripe aviar en la Provincia

Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
Últimas noticias de Opinión

Los therians de la política

Comercio China-EE UU: qué pasará tras el fallo

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Policiales
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan las causas de un grave cuadro médico
Piden reagendar juicio a ex barras de Estudiantes
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Información General
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Deportes
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Etcheverry: un campeón marcado con épica
River y otro paso en falso: ¿sigue Gallardo?
Úbeda define el equipo para mañana con Adam Bareiro entre los titulares
Espectáculos
“El agente secreto”: pinta tu dictadura y pintarás el mundo
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Los Premios Bafta: “Una batalla tras otra” ganó y se posicionó para los Oscar
“Nos habían conseguido todo”: el gesto de Frank Sinatra con Palito Ortega
Las Trillizas esperan otro nieto más, el número 22

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla