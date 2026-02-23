Desvalijaron una vivienda en el barrio La Loma

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Una joven denunció que fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en 22 entre 33 y 34, en La Loma, tras ausentarse durante algunos días.
Según relató en la denuncia, se retiró el viernes 13 de febrero alrededor de las 20 horas, dejando el departamento cerrado con llave. Al regresar el miércoles 18 por la noche, encontró varios muebles abiertos y objetos tirados en el suelo. Al revisar el fondo, constató que la puerta que da al patio interno tenía la cerradura violentada.
Del lugar sustrajeron una bicicleta rodado 26 marca Nordic de color negro, y una suma aproximada de 1.000 dólares.
La damnificada indicó que el edificio cuenta con cámaras de seguridad, aunque actualmente no estarían en funcionamiento. Además, señaló que ningún vecino le informó sobre ruidos extraños durante los días en que estuvo fuera.
El episodio vuelve a poner en evidencia una modalidad que se repite en distintos puntos de la ciudad: viviendas que quedan vacías por vacaciones o fines de semana largos y son aprovechadas por delincuentes para ingresar y revolver en busca de dinero u objetos de valor.
En las últimas semanas, vecinos del casco urbano y de barrios de la periferia vienen alertando por robos en departamentos y casas particulares, muchos de ellos sin testigos ni registros fílmicos por fallas en cámaras de seguridad.
La sensación de vulnerabilidad crece y el reclamo por mayores controles y prevención se escucha “por todos lados” en La Plata.
