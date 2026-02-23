La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
La periodista Andrea Taboada denunció que fue atacada por un perro en una playa de Mar Azul tras una discusión con sus dueños.
Allí, mostró heridas, recibió atención médica y realizó la denuncia en Villa Gesell: "Esta familia hdp son delincuentes e impunes, el perro ellos dicen que es peligroso y lo llevaron sin bozal. Me mordió el perro, ahora actuaran los médicos y mi abogado, Fernando Burlando", subió Taboada a sus redes.
En ese contexto y destilando indignación, se leía en la historia de instagram de Andrea Taboada.
Desde la imagen se podía ver a un hombre y una mujer, ambos en sus sillas reposeras y ella con un niño o niña o envuelto en una toalla durmiendo contra su pecho, Acostado a sus pies, un perro con un pretal. En una mesa, un mate terminaban de configurar la escena playera en la zona de Mar Azul.
Según relató Taboada, que estaba con su perrita, todo ocurrió de manera repentina y terminó con una denuncia policial en Villa Gesell. “Me mordió… yo estaba de espaldas y el perro vino de atrás, me agarró de atrás”, contó. El animal la atacó mientras armaba una carpa junto a sus amigos en un sector poco concurrido de la playa. “No había casi nadie, estaba buenísima”, señaló la mencionada periodista.
De acuerdo al testimonio de Andrea, la dueña del animal les advirtió: “Miren que nosotros tenemos un perro peligroso”. Taboada explicó que no estaban instalados pegados a ellos, pero que la situación la incomodó. “Si vos tenés un perro peligroso, ponele un bozal. Venís a una playa pública, ponele un bozal”, relató que le respondió.
La discusión fue escalando. “Ahí empezamos a discutir”, dijo. Según su versión, la mujer se acercó y la enfrentó. “Yo estaba con mi perrita en los brazos y la mina me dijo: ‘¿Qué me dijiste?’”. Taboada reconoció que el intercambio fue subiendo de tono y aseguró que recibió una agresión física: “Me pegó una cachetada. Yo se la devolví”.
Entonces, durante el altercado apareció el marido de la mujer con el perro. Y allí ocurrió el ataque. “Viene de atrás y me mordió toda la nalga, quedé sangrando, un desastre”. Afirmó que, tras la mordida, pidió los papeles del animal y que le respondieron que no los tenían. “Era todo un delirio, no te puedo explicar”, sostuvo Taboada.
Lo que más la indignó, según contó, fue la actitud posterior. “Se sentaron a tomar mate y… yo chorreaba de sangre”, expresó. También denunció que recibió insultos durante el episodio y calificó la situación como de " impunidad total”.
Finalmente, Andrea Taboada realizó la denuncia en la comisaría de Villa Gesell. Explicó que recibió atención médica, le aplicaron la antitetánica, le indicaron antibióticos y hielo por la inflamación. “Tengo todo hinchado, moretoneado”, detalló.
