El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Alerta amarilla en La Plata: cuándo llegarán la tormenta y las lluvias
El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
El prontuario del joven de Ensenada que murió tras sufrir un accidente con su moto en un médano
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Un joven en estado crítico luego de caer del balcón de una vivienda en Altos de San Lorenzo: investigan las causas
Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
FATE: las industrias argentinas jaqueadas por la falta de poder adquisitivo y los productos chinos
Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
La agenda deportiva del domingo se satura de fútbol: partidos, horarios y TV
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
Fuerte choque en 7 y 46: heridos y cortes en pleno centro de La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
Peligro extremo en La Plata: un cráter abierto aterra a los vecinos de 19 y 62
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El aumento de casos de tos convulsa volvió a encender las alertas sanitarias en el país y en la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por el descenso sostenido de las coberturas de vacunación. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación en su último Boletín Epidemiológico, en las primeras semanas de 2026 se registró un incremento de notificaciones en comparación con el mismo período del año pasado, con mayor impacto en niños.
La tos convulsa —también conocida como coqueluche— es una enfermedad infecciosa bacteriana causada principalmente por Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa y puede resultar grave en lactantes, sobre todo en menores de seis meses que aún no completaron su esquema de inmunización. En adolescentes y adultos suele manifestarse como una tos persistente sin fiebre, lo que muchas veces retrasa el diagnóstico y favorece la transmisión.
En ese escenario, la infectóloga platense Silvia González Ayala advirtió que uno de los puntos más sensibles es la vacunación durante el embarazo. “Hay una vacuna clave para proteger al recién nacido y al lactante en los primeros seis meses de vida, que es la que se aplica a partir de las 20 semanas de edad gestacional”, explicó. Esa dosis permite que la madre genere anticuerpos que luego transfiere al bebé, reduciendo el riesgo de formas graves y muerte.
Según detalló la especialista, los datos de 2025 muestran que todas las muertes registradas por la enfermedad ocurrieron en menores de dos años no vacunados y, en el caso de los bebés de menos de seis meses, eran hijos de madres que no habían recibido la inmunización durante el embarazo. “Esto es terrible”, afirmó.
El esquema de vacunación contra la tos convulsa comienza a los dos meses de vida, con dosis a los 2, 4 y 6 meses, un refuerzo en el segundo año, otro al ingreso escolar (5 años) y una nueva dosis a los 11 años. Sin embargo, las coberturas vienen en descenso, tanto en niños pequeños como en adolescentes, un grupo que históricamente presenta dificultades para completar el calendario.
Para González Ayala, el problema no puede atribuirse exclusivamente a las familias. “La falencia más grande está en los miembros del equipo de salud. Cuando la persona concurre por cualquier motivo, no se pregunta por las vacunas, no se controlan ni se recomienda iniciar o completar esquemas.”, sostuvo.
LE PUEDE INTERESAR
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
LE PUEDE INTERESAR
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
La especialista remarcó además que en la provincia no hay faltante de dosis. “No es que falten vacunas. Las vacunas están, pero en el puesto no sirven: tienen que estar en el brazo de la persona”, graficó. Y planteó la necesidad de reforzar el trabajo territorial, ampliar horarios en los vacunatorios y coordinar acciones con las escuelas, especialmente ante el inicio del ciclo lectivo.
En ámbitos como jardines y colegios, esto se vuelve más peligroso. De allí que los especialistas insistan en la importancia de controlar certificados e inmunizarse.
Por su parte, desde el Ministerio de Salud recuerdan que, para combatirla, se debe completar el calendario nacional con las vacunas gratuitas y obligatorias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí