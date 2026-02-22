Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno

22 de Febrero de 2026 | 22:49

Dos personas fueron aprehendidas en el centro de La Plata en el marco de un operativo por presunta venta de estupefacientes, tras ser detectadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Comunal.

El hecho se registró a las 20.44 en la intersección de 11 y 51, donde operadores del sistema de videovigilancia observaron a una mujer que aparentemente realizaba una transacción de drogas en la vía pública. Se dio aviso a la Guardia Urbana de Prevención local y a personal de la Policía Bonaerense, mientras se efectuaba el seguimiento mediante cámaras.

La sospechosa se desplazó hacia las inmediaciones de Plaza Moreno junto a otras personas. Finalmente, el grupo fue interceptado en 14 entre 50 y 51.

Tras la identificación, una mujer y un hombre fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta infracción a la Ley de Drogas.

