Deportes |Con un recorte en los 13 primeros partidos de cada entrenador

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

En los últimos 40 años, Eduardo Solari y Carlos Griguol tuvieron mejores inicios de campañas, pero en tiempos de tres puntos por victoria nadie logró sumar más que el actual entrenador albiazul

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Zaniratto, avalado por los números. Nadie ganó más en sus incios

23 de Febrero de 2026 | 02:20
Más allá de los rendimientos, en el fútbol mandan los números. No hay proceso que se sostenga en base a buenas intenciones o una propuesta interesante sin resultados que lo avalen. Gimnasia, que jugó un mal partido en Mendoza más allá de la victoria sobre el Lobo del Parque, logró con Fernando Zaniratto una estabilidad que hace años que no tenía. De hecho, su porcentaje de puntos en los primeros 13 partidos del ciclo es sorprendente, por encima del comienzo de entrenadores reconocidos en el Lobo como Luis Garisto, Gustavo Alfaro, Néstor Gorosito o Pedro Troglio.

Entre el interinato de finales del año pasado y este Torneo Apertura, Fernando Zaniratto sumó 8 victorias, 1 empate y 4 derrotas, que significan 25 unidades sobre 39, un 64,1% de los puntos en disputa. El dato saliente es que la victoria ante el Pituco mendocino lo puso en lo más alto de la estadísitica de victorias entre los entrenadores albiazules de los últimos 40 años.

El dato saliente es que los técnicos con mejores números iniciales que Zaniratto son Eduardo Solari en 1987 y Carlos Griguol (entre 1994 y las primeras fechas del Clausura ‘95) que sumaron el 65,38% de los puntos. Los dos sumaron 17 puntos sobre 26, Solari con 4 victorias y 9 empates y el Viejo con 5 triunfos, 7 empates y 1 derrota. La particularidad es que sus números se potencian por haberse desarrollado en la era de los dos puntos por victoria, que le daba mayor entidad a los empates. Si las campañas se hubieran desarrollado con los tres puntos por victoria, el porcentaje de puntos logrado por Eduardo Solari baja a 53,85, mientras que el de Griguol es algo mayor: 56,41%.

Gustavo Alfaro (2016), Néstor Gorosito (2021) y Luis Garisto (1985) sumaron en sus primeros 13 encuentros en 61,54% de los puntos en juego. Al igual que en el caso de Solari y Griguol, la campaña del entrenador uruguayo se desarrolló con dos puntos por victoria. Así, con las reglas actuales, Luis Garisto hubiese sumado el 53,85% de las unidades, un calco del inicio de Eduardo Solari.

Pedro Troglio (en el Clausura 2005) y Darío Ortíz (en 2019) tuvieron idéntico porcentaje de puntos: 58,97%. Detrás de ellos, vienen otros dos entrenadores de la era de 2 puntos por victoria: tanto Ricardo Rezza en 1988 como Roberto Perfumo en 1994 acumularon el 57,69%. Con los tres puntos, el Mariscal habría tenido mejores resultados que Rezza, pero con números bastante por debajo de ese porcentaje.

Más atrás en el listado vienen Leonardo Madelón, Gregorio Pérez, Carlos Ramacciotti-Edgardo Sbrissa y Carlos Ischia, los cuatro cuerpos técnicos con el 53,85%. Los números del charrúa y la dupla, en estos tiempos, estarían por debajo de la mitad de los puntos.

Etcheverry: un campeón marcado con épica

River y otro paso en falso: ¿sigue Gallardo?

Marcelo Méndez y Martini-Messera (51,28), José Ramos Delgado y Alberto Fanesi (50), Diego Cocca (48,72), Diego Maradona (38,46), Guillermo Sanguinetti (35,9), Sebastián Romero (28,21) y Francisco Maturana (17,95) completan los porcentajes que quienes dirigieron más de 12 partidos, cosa que no lograron -entre otros- Mariano Soso, Facundo Sava, Diego Flores y Alejandro Orfila.

 

