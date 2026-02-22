Newell’s en llamas y Lucas Bernardi comenzará un nuevo ciclo como interino

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Newell’s no encuentra la paz, y tras quedarse sin entrenador a un día de enfrentarse a Estudiantes, en la madrugada de de hoy, el plantel fue amenazado por un grupo de “hinchas”, que recibieron al plantel de regreso a Rosario, más precisamente en el Centro Griffa.
La dura derrota del sábado ante Banfield por 3-0 agrandó la herida que lleva la Lepra desde hace largo tiempo. La crisis ya no es solo institucional, sino que también deportiva, debido a que se encuentra comprometido con la zona de descenso. Para colmo, luego de la goleada en contra, la dupla técnica Orsi-Gómez dio un paso al costado dejando su cargo.
De esta manera, quien tomó las riendas del equipo es un viejo conocido del Pincha, nada menos que Lucas Bernardi, actual entrenador de la Reserva leprosa. El ex volante tuvo su pasó como director técnico de Estudiantes entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, cuando dejó su cargo tras sufrir cinco derrotas consecutivas.
Pese a esto, la delegación de Newell’s tuvo una noche de terror, ya que al llegar al predio de entrenamiento, el grupo de inadaptados le arrojaron bombas molotov, de las cuales, una de ellas dio en el auto del juvenil Facundo Guch (se le incendió únicamente el techo y la situación no pasó a mayores).
Por otra parte, también colgaron una bandera con un mensaje amenazante. “Ganen o balas para todos”. La intimidación se da en medio de la crisis futbolística y a una semana del clásico con Rosario Central (que se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa el domingo 1° de marzo).
