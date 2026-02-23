Qué piensa la gente de los cambios y la economía

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ
A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una nueva medición del Monitor de Opinión Pública (MOP) exhibe una clara sintonía entre los temas en debate legislativo y la opinión pública. El 64,2% se muestra a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13/14 años, mientras que el 48,6% respalda la reforma laboral actualmente en discusión. En ese contexto, el Gobierno nacional logra apropiarse de la agenda pública y convertirla en capital político, algo que se refleja en la imagen positiva de Javier Milei, que alcanza el 47%, en un escenario de fuerte polarización, de acuerdo a los sondeos.
Sin embargo, la situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional.
La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. “Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo”, según explican.
En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales. En este marco, la reforma laboral no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible ruptura con un sindicalismo percibido como “corporativo y desconectado de los trabajadores más vulnerables”, especialmente los informales y precarizados.
Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se consolida como uno de los ejes centrales en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
LE PUEDE INTERESAR
Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ
LE PUEDE INTERESAR
Controladores aéreos retoman los paros
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí