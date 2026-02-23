Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Otro escándalo

AFA-gate: revuelo por un festejo de un camarista

Revelan que celebró su cumpleaños en la quinta de Pilar. Ofensiva contra uno de los denunciantes de otra millonaria causa

AFA-gate: revuelo por un festejo de un camarista

La quinta de la discordia ahora involucraría a un juez /web

23 de Febrero de 2026 | 03:02
Edición impresa

El escándalo de la Asoiación del Fútbol Argentino (AFA) sumó otro frente institucional. Mientras la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el fuero competente para investigar la titularidad de una quinta de 5,5 hectáreas en Pilar vinculada a Toviggino, valuada en más de 20 millones de dólares, revelan que el camarista Carlos Mahiques, cuyo voto será decisivo, quedó bajo cuestionamiento tras versiones que señalan que celebró allí su cumpleaños antes de que estallara el caso.

El juez negó el evento aunque relativizó un eventual conflicto de intereses. Mientras, hubos pedidos de excusación y críticas al juez.

Mahiques, según publicó ayer el diario La Nación, cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo celebró se convirtió en un “secreto a voces” en los pasillos de Comodoro Py en medio del escándalo que sacude al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha, Pablo Toviggino, sospechado de ser el verdadero dueño de la quinta por medio de testaferros, ya que la propiedad figura al nombre de una jubilada y un monotributista.

El magistrado, junto con otros dos camaristas, deberá definir si la investigación destinada a determinar los propietarios de esa misma quinta permanece en el fuero Penal Económico -donde se inició- o pasa al fuero federal, como pretenden los acusados.

La AFA contra querellante

Mientras, la causa que investiga el presunto manejo irregular de más de US$ 300 millones en contratos internacionales de la AFA sumó un nuevo movimiento judicial, tras el pedido de la defensa para apartar como querellante al empresario Guillermo Tofoni, quien aportó documentación financiera clave en la investigación que involucra a la gestión de Claudio Tapia.

El planteo ingresó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a partir de un escrito presentado el 13 de febrero por la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette, responsables de TourProdEnter LLC, firma radicada en Estados Unidos designada como agente de cobro exclusivo de la AFA en el exterior.

Los abogados sostienen que Tofoni no reúne la condición legal de “particular ofendido”, requisito indispensable para actuar como querellante, ya que el eventual perjuicio no lo afectaría de manera directa sino colectiva junto a los clubes del fútbol argentino.

La decisión tiene impacto concreto: si el juzgado acepta el pedido, Tofoni perderá la facultad de impulsar pruebas, acceder plenamente al expediente y apelar resoluciones. En otras palabras, quedaría reducido el flujo de información incorporada a la investigación, uno de los puntos más sensibles del expediente.

El empresario respondió con dureza y afirmó que aportó la prueba central del caso mediante un proceso formal de discovery ante tribunales estadounidenses.

Mientras la Justicia discute competencia, legitimaciones procesales y el control del acceso a la información financiera, el tablero político del fútbol muestra otra postal: Toviggino fue reelegido por unanimidad como presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol para el período 2026-2027.

 

+ Comentarios

