Piden reagendar juicio a ex barras de Estudiantes

Fabián Giannotta, ex barra de Estudiantes, uno de los acusados / EL DIA

Suena extraño, pero es la triste realidad. El juicio por un hecho ocurrido en el Estadio Único de La Plata hace casi 17 años, cuando un grupo de ex barras de Estudiantes habría liderado un feroz ataque a tiros y robo durante un partido de Copa Libertadores jugado ante Nacional de Montevideo, en el cual hubo al menos dos heridos, uno de ellos de bala, busca ser reprogramado por cuestiones de agenda.

Los imputados son Carlos Fabián Giannotta, Gustavo Javier “El Conejo” Molina, Ariel “Gordo Pelín” Evrett y Carlos Garañá Morales.

La acusación estará a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia, mientras que el tribunal que debe llevar adelante el proceso es el Criminal Oral II, que estará integrado en la ocasión por los jueces Silvia Hoerr, Claudio Bernard y Analía Carrillo.

Si bien las audiencias estaban previstas para la presente semana, ahora la fecha del debate es una incógnita.

Una fuente de tribunales explicó que, pese a las versiones que apuntaban a un presunto intento defensista para que pase el tiempo y prescriban los cargos, como uno de los delitos enrostrados es robo agravado por el empleo de arma de fuego apta, “la acción está vigente”.

La fiscalía tratará de acreditar que unos doce barras albirrojos, al menos tres armados, irrumpieron en la tribuna sur y agredieron a golpes a Sergio Bernardo Chans Salmantón (terminó baleado en una pierna), a su hijo y a otras personas que se encontraban en el lugar.