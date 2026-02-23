Investigan las causas de un grave cuadro médico

El joven herido se encuentra bajo un coma inducido / web

La Justicia de La Plata analiza los pormenores de un hecho que dejó a un joven en estado crítico. El enigmático suceso ocurrió durante la madrugada del miércoles, en la zona de la calle 15 entre 73 y 74.

El herido, de 29 años, fue encontrado con lesiones de consideración en su zona craneal y trascendieron detalles sobre el origen de las afecciones.

Según se pudo conocer, el personal policial acudió a un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo tendido sobre el asfalto.

En base a la información brindada por voceros de la fuerza, el sujeto habría caído de un balcón ubicado en la planta alta de una vivienda por circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Los uniformados, al llegar a llugar, constataron la gravedad del cuadro y solicitaron la presencia inmediata de una ambulancia del SAME.

Ante la urgencia del caso, los médicos trasladaron al paciente hacia el Hospital San Martín.

En el centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron que el hombre se encontraba en grave estado y debido a la complejidad del caso, el equipo médico de terapia intensiva indujo al sujeto a un coma para intentar su estabilización.

La Policía y la fiscalía analizan el hecho como “averiguación de ilícito” y, para arrojar luz sobre el suceso, la Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad tanto municipales como privadas de la zona.

El análisis de estas imágenes resultará vital para reconstruir los movimientos del joven y determinar si hubo presencia de terceros en el lugar al momento del incidente.

QUÉ DICE LA FAMILIA

En un primer momento, por dichos de familiares de la víctima, se dijo que el joven había sido blanco de una agresión en la última jornada del carnaval, que se celebró en la zona de Meridiano V.

Por eso se puede hablar de un importante giro en el expediente.

Uno de los puntos que genera dudas es la mecánica exacta en la que el joven resultó herido.

Los investigadores intentan establecer dónde se produjo el hecho, quiénes estaban presentes y si existió o no una secuencia previa que explique la violencia.

Las contradicciones entre algunos testimonios y la ausencia -hasta el momento- de registros fílmicos concluyentes complejizan la reconstrucción.

En paralelo, se analizan pericias médicas y toxicológicas para determinar si el damnificado se encontraba bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente.

Ese dato podría resultar clave para entender su conducta y definir si hubo un intento de robo que desencadenó una reacción o si se trató de otra circunstancia aún no esclarecida.

También se trabaja sobre el entorno del joven y las comunicaciones previas y posteriores al episodio.

Los cruces de llamados, mensajes y posibles testigos indirectos podrían aportar piezas faltantes a un caso que, por ahora, presenta más interrogantes que certezas.

Con la víctima en estado delicado y sin posibilidad de prestar declaración, la causa avanza apoyada casi exclusivamente en indicios técnicos y reconstrucciones parciales.

La fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis mientras intenta ordenar un escenario fragmentado, donde cada dato puede modificar el rumbo de la investigación.