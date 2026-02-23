Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ
A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La celebración fue récord este año. Incluyó unos 50 espectáculos y 200 puestos gastronómicos. Presencia de EL DIA. Los detalles
En La Plata finalizó ayer la celebración del Año Nuevo Chino con una convocatoria que, durante el fin de semana hubo unos 700 mil asistentes (con un pico de visitantes en la jornada de ayer) en Plaza Moreno. El encuentro, con entrada libre y gratuita, se consolidó como el evento chino más grande del país y del continente.
Las actividades se extendieron durante cerca de 12 horas en cada jornada y comprendieron más de 50 presentaciones en el escenario principal.
La programación incluyó espectáculos artísticos, exhibiciones culturales y propuestas musicales que se sucedieron de manera continua a lo largo del fin de semana.
En el predio se instalaron 200 puestos gastronómicos y de emprendedores artesanos. La oferta incluyó platos tradicionales de la cocina china, productos regionales y artículos vinculados a la cultura oriental.
Durante ambas jornadas se realizó el tradicional Clavado de Pupilas con leones y dragones chinos, desfiles de moda imperial, danzas típicas y el Encuentro de Artes Marciales, que reunió a escuelas de la región con exhibiciones de kung fu, tai chi y otras disciplinas.
El stand que montó EL DIA en los festejos del Año Nuevo Chino fue visitado por numerosos asistentes y muchos avanzaron en las gestiones para sumarse como suscriptores del diario.
LE PUEDE INTERESAR
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
LE PUEDE INTERESAR
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
El evento fue organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae con el apoyo de la Municipalidad de La Plata. Según datos difundidos por la organización, la celebración generó empleo para más de 5 mil personas y 1.000 familias vinculadas a la actividad.
La convocatoria recibió visitantes de 12 países, entre ellos China, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia. La actividad será transmitida el 3 de marzo en el marco del Festival de las Farolas, lo que permitirá su difusión ante una audiencia estimada en 1.400 millones de televidentes en China y otros países de la región asiática.
El sábado estuvieron presentes el intendente Julio Alak y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, junto a autoridades diplomáticas, empresariales y representantes de la comunidad.
La organización del masivo evento contó además con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, la Escuela Mei Hua, la Asociación Amigos de Calle Doce, la Cámara Comercial del Centro Platense, el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.
Por Plaza Moreno pasaron unas 700.000 personas, aseguran / IVÁN CAMPOS
Hubo números de música tradicional que cautivaron al público / i. campos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí