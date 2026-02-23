Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino

En La Plata finalizó ayer la celebración del Año Nuevo Chino con una convocatoria que, durante el fin de semana hubo unos 700 mil asistentes (con un pico de visitantes en la jornada de ayer) en Plaza Moreno. El encuentro, con entrada libre y gratuita, se consolidó como el evento chino más grande del país y del continente.

Las actividades se extendieron durante cerca de 12 horas en cada jornada y comprendieron más de 50 presentaciones en el escenario principal.

La programación incluyó espectáculos artísticos, exhibiciones culturales y propuestas musicales que se sucedieron de manera continua a lo largo del fin de semana.

En el predio se instalaron 200 puestos gastronómicos y de emprendedores artesanos. La oferta incluyó platos tradicionales de la cocina china, productos regionales y artículos vinculados a la cultura oriental.

Durante ambas jornadas se realizó el tradicional Clavado de Pupilas con leones y dragones chinos, desfiles de moda imperial, danzas típicas y el Encuentro de Artes Marciales, que reunió a escuelas de la región con exhibiciones de kung fu, tai chi y otras disciplinas.

El stand que montó EL DIA en los festejos del Año Nuevo Chino fue visitado por numerosos asistentes y muchos avanzaron en las gestiones para sumarse como suscriptores del diario.

El evento fue organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae con el apoyo de la Municipalidad de La Plata. Según datos difundidos por la organización, la celebración generó empleo para más de 5 mil personas y 1.000 familias vinculadas a la actividad.

La convocatoria recibió visitantes de 12 países, entre ellos China, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia. La actividad será transmitida el 3 de marzo en el marco del Festival de las Farolas, lo que permitirá su difusión ante una audiencia estimada en 1.400 millones de televidentes en China y otros países de la región asiática.

El sábado estuvieron presentes el intendente Julio Alak y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, junto a autoridades diplomáticas, empresariales y representantes de la comunidad.

La organización del masivo evento contó además con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, la Escuela Mei Hua, la Asociación Amigos de Calle Doce, la Cámara Comercial del Centro Platense, el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.