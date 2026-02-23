Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los restos de Francisco de Asis exhibidos 800 años después de su muerte
23 de Febrero de 2026 | 02:31
Edición impresa

Miles de peregrinos visitan en Italia los restos de San Francisco de Asís, que están expuestos al público por primera vez en el 800º aniversario de su muerte. “Corpus Sancti Francisci”: una inscripción en latín en la vitrina de plexiglás recuerda a quién pertenece el esqueleto del santo fallecido en 1226. Jorge Bergoglio adoptó su nombre cuando fue concedido Papa.

