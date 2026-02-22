Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Un persistente y penetrante olor a kerosene, destilados y goma quemada volvió a encender las alarmas en distintos barrios del norte platense. Desde la noche del domingo y en especial entre las 22 y la medianoche, vecinos de Villa Castells, City Bell, Gonnet y Ringuelet comenzaron a reportar un olor nauseabundo que, aseguran, se metía dentro de las casas, obligaba a cerrar puertas y ventanas y generaba dolor de cabeza inmediato, ardor en la garganta, irritación en la nariz y dificultades para respirar.
Los mensajes se multiplicaron con el correr de los minutos y reflejan la preocupación generalizada. “Buenas noches. Soy Diego. Me comunico desde la calle 502 y 10 de Villa Castells, para informarles sobre un olor nauseabundo en el ambiente. Un olor típico de un solvente. Muy fuerte. Tuvimos que cerrar toda la casa e irnos adentro porque genera dolor de cabeza inmediato. No sabemos de dónde es”, relató uno de los vecinos afectados, que además señaló que otros frentistas de la zona también lo habían reportado.
En paralelo, desde la zona de bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires, otro mensaje advertía sobre “un olor muy fuerte a goma quemada” y preguntaba si alguien podía averiguar de dónde provenía. La misma descripción se repitió en distintos puntos. En Ringuelet, una vecina escribió que el olor era “horrible, como a destilación baja de combustibles, como a kerosene” y que invadía el interior de las viviendas. En la calle 8 entre 511 y 512, también en Ringuelet, denunciaron “un fuerte olor a quemado” sin identificar su origen.
En Gonnet, los testimonios fueron aún más contundentes. “Estamos en Gonnet y se siente un olor a neumáticos quemados que no se puede respirar. ¿Ocurre también en otras zonas de La Plata? En todo Gonnet no se puede respirar”, señalaron desde 490 entre 16 bis y 17. Otros hablaron de “nube de olor a plástico quemado” que se extendía también hacia City Bell. En Belgrano y 480, en City Bell, describieron un “fuertísimo olor a caucho quemado”, que también se percibía en Villa Castells, en 467 y 28.
Las referencias se repiten en puntos como 502 y 11; 4 y 518; Centenario y 508; Belgrano y Lacroze; Gorina; City Bell en inmediaciones de República de los Niños; y 16 y 487. En todos los casos, el patrón es similar: olor intenso a combustible, solvente, plástico o goma quemada, con efectos físicos inmediatos. “Olor a veneno en zona Villa Castells, Gonnet y Ringuelet. Tuvimos que cerrar las ventanas porque nos hacía mal”, expresó otro frentista.
La inquietud también llegó a los medios. “Le escribo desde Gonnet, hay un olor muy fuerte en el aire, probablemente venga de YPF, ¿hay algún alerta?”, consultó un vecino, en alusión a la refinería de YPF ubicada en la región. Si bien no existe confirmación oficial que vincule directamente el episodio con la actividad petroquímica, la sospecha comenzó a circular entre los vecinos ante la falta de explicaciones concretas.
Muchos de los afectados se comunicaron con la línea municipal 147 de Atención Vecinal. Sin embargo, según relatan, la respuesta fue que si no se puede determinar con precisión el origen del olor no es posible intervenir. “Estamos en Villa Castells al menos muy preocupados por un olor muy fuerte que al llamar a la Municipalidad dicen que al no saber el origen no pueden hacer nada”, señaló otro mensaje recibido pasadas las 23. También hubo llamados a los bomberos, aunque, de acuerdo con los testimonios, tampoco pudieron aportar información sobre algún incidente específico.
El fenómeno, que por momentos se percibía como una “nube” que avanzaba sobre distintos barrios, dejó al descubierto la falta de un protocolo claro de comunicación ante episodios ambientales de este tipo. Mientras tanto, en Villa Castells, City Bell, Gonnet y Ringuelet, el aire volvió a convertirse en motivo de angustia.
