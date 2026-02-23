Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Llegó el día: Mirtha Legrand cumple hoy 99 años, en actividad, en plena vigencia, una de las mejores y más filosas entrevistadoras de la televisión, sinónimo de vitalidad, profesionalismo y entusiasmo.

¿Cómo lo hace? Bueno, el sábado, en su último programa con 98 años, la diva compartió con sus invitados el verdadero secreto detrás de su longevidad y su espíritu incansable.

“Soy entusiasta”, afirmó Mirtha. “Me gusta mi trabajo”.

“Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Es lo único que yo pido. No pido ni dinero, ni bienestar, nada. Pido salud, tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”, siguió Legrand, que reconoció además, al hablar de su longevidad, que es noctámbula, algo “que los médicos no recomiendan, pero mirá, ves que los médicos no tienen la razón. Yo como de todo… Poco, de todo, poco”.

“No tomo alcohol. Ni fumo. Fumé en una época cuando era más joven, pero después dejé el cigarrillo”, siguió, y sobre el sueño, aseguró que duerme “siete horas, ocho horas. Duermo con la radio puesta. Escucho radio todo el día”. Contó además que no toma pastillas para dormir y confesó una deuda pendiente con las costumbres argentinas: “No tomo mate, que siempre pienso: ‘Voy a empezar’. Mira, ya estoy grande y hace más de cuarenta años que digo: ‘Voy a empezar con el mate’, y nunca tomé mate”.

“Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo. Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud”

Mirtha Legrand

Hablando de su trayectoria, La Chiqui fue indagada por sus invitados acerca de si, en su carrera, había entrevistado a todos los que soñó. “Prácticamente todo el mundo, sí. Todos los que yo he querido. A algunos no los quiero, pero vienen igual”, lanzó, entre risas.

Dalia Gutmann destacó además la costumbre de Mirtha de analizar a fondo a sus invitados: “Es parte de lo que te mantiene”, le dijo. “Yo me he leído el currículum de ustedes, que no se puede leer ni decir muchas cosas, que las oculto porque soy educada. No, mentira, pero sí, yo me informo. Hoy a las tres de la mañana estaba leyendo el tuyo”, respondió Mirtha.

EL FESTEJO

Así las cosas, hoy Mirtha estará de festejo: según informó el círculo íntimo de la Chiqui, la celebración por su cumpleaños será en la casa de Marcela Tinayre, su hija, y constará de una cena para 60 invitados, quienes están invitados al domicilio ubicado en Barrio Parque. El reconocido influencer Ramiro Arzuaga se encargará por noveno año consecutivo de la ambientación, mientras que Carlos Schuster fue elegido para brindar el servicio de catering.

De acuerdo a lo que reveló el chef, la cena constará de un tapeo de bienvenida, seguido de un menú principal con ñoquis y risotto. Por otro lado, el decorador reveló que la temática seguirá una consigna de tonos pasteles, muy fieles al estilo de Legrand.

Fue la misma Mirtha quien determinó quienes asistirán al festejo y envió personalmente las invitaciones a cada uno de ellos a través de su teléfono celular personal.

Pero podría haber una nota amarga: Rodrigo Lussich reveló que Marcelo Campos, el exchofer de Legrand, podría arruinarle el cumpleaños.

“Hay un grupo de personas que se están confabulando para que Mirtha Legrand no cumpla 100 años. Su viejo chofer, Marcelo, que tuvo un romance con su colaboradora Elvira, quiere hacer una marcha durante el cumpleaños de Mirtha”, expresó.