Detenida en Río denunció mensajes con amenazas

La abogada santiagueña, de 29 años, Agostina Páez, que está detenida en Río de Janeiro bajo prisión preventiva por una causa de injuria racial, denunció haber recibido amenazas de muerte y agresiones verbales a través de sus redes sociales durante el fin de semana.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la joven difundió capturas de pantalla con mensajes que incluyen insultos y advertencias como “Cuidado en caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”, además de otros textos con referencias a posibles agresiones físicas.
Páez permanece en Brasil desde mediados de enero, cuando fue arrestada tras un incidente ocurrido en un bar donde fue filmada realizando gestos que simulaban ser un mono frente a empleados del establecimiento. El video se viralizó y fue incorporado como prueba en la causa judicial.
De acuerdo con su versión, el conflicto se originó por una discusión vinculada a una cuenta mal cobrada mientras se encontraba de vacaciones con amigas. Tras el cruce con los mozos, se retiró del lugar a los gritos.
La justicia brasileña le imputó el delito de injuria racial, una figura que contempla una pena de hasta cinco años de prisión. La abogada se encuentra monitoreada con tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país mientras avanza el proceso.
En el marco de la causa, la imputada permanece alojada en un departamento y aseguró que, debido al nivel de hostilidad en el entorno digital y al temor a represalias, no puede salir del lugar donde reside actualmente.
Ante la masividad de los mensajes recibidos, Páez decidió bloquear los comentarios en sus publicaciones luego de haber reabierto sus perfiles, que inicialmente había cerrado tras la difusión del episodio y el inicio de la investigación judicial.
