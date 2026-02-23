Frustran ataque contra Trump en su casa de verano de Palm Beach

Un joven armado ingresó en auto al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, cuando otro vehículo salía, antes de ser abatido la madrugada del domingo, según un vocero del Servicio Secreto de Estados Unidos. El joven, de poco más de 20 años y oriundo de Carolina del Norte, tenía un bidón de combustible y una escopeta, según Anthony Guglielmi, el portavoz. Su familia lo reportó como desaparecido hace unos días, y los investigadores creen que se dirigió hacia el sur y que en el camino consiguió la escopeta.

La persona abatida fue identificada por los investigadores como Austin Tucker Martin, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente detalles de la investigación.

No estaba

Trump ya ha enfrentado amenazas contra su vida, incluidos dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024. Aunque el presidente suele pasar los fines de semana en su complejo, él y la primera dama Melania Trump se encontraban en la Casa Blanca cuando ocurrió la irrupción.

Tras ingresar cerca de la puerta norte de la propiedad, el joven fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un elemento de la policía del condado Palm Beach, según el jefe policial del condado Palm Beach, Ric Bradshaw. “Se le ordenó que soltara esos dos equipos que tenía con él. En ese momento dejó el bidón de combustible y levantó la escopeta a una posición de disparo”, dijo Bradshaw en una breve conferencia de prensa. Los dos agentes y el elemento “dispararon sus armas para neutralizar la amenaza”.

El FBI pidió anoche a los residentes que viven cerca de Mar-a-Lago que revisen cualquier cámara de seguridad que puedan tener en busca de imágenes que pudieran ayudar a los investigadores.

En una publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia estará “dedicando todos los recursos necesarios” a la pesquisa.

Datos sobre su perfil

Los investigadores trabajan para elaborar un perfil psicológico y el motivo aún está bajo indagación. Cuando se le preguntó si el individuo era conocido por las fuerzas del orden, Bradshaw respondió: “no en este momento”.

Braeden Fields, primo de Martin, reaccionó con incredulidad. Describió a Martin como callado, con miedo a las armas y de una familia de fervientes partidarios de Trump.

“Es un buen chico”, dijo Fields, de 19 años. Añadió que crecieron juntos. “No creería que haría algo así. Es alucinante”.

Detalló que Martin trabajaba en un campo de golf local y que enviaba dinero de cada cheque de pago a organizaciones benéficas.

“No lastimaría ni a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma”, sostuvo Fields.

Aseveró que su primo no hablaba de política.

“Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros. Todos”, dijo Fields, pero su primo era “muy callado, nunca hablaba realmente de nada”.

El incidente ocurre en un momento en que Estados Unidos se ha visto sacudido por espasmos de violencia política.

La incursión en Mar-a-Lago ocurrió a unas pocas millas del club de Trump en West Palm Beach, donde un hombre intentó asesinarlo cuando jugaba golf durante la campaña de 2024.