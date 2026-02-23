Una planta de lácteos, paralizada

Lácteos Verónica atraviesa una situación de crisis que hace peligrar su continuidad. La empresa adeuda pagos de salarios a sus trabajadores, mientras la producción en sus plantas se mantiene detenida.

“Ayer nos hicieron un depósito de $20.000, es una burla”, señaló uno de los operarios en declaraciones televisivas.

El viernes, trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos, realizaron una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, Santa Fe. La situación alcanza a sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.

“Hoy no entra leche, no hay insumos y estamos paralizados. Los productos se vendían muy bien, eran de muy buena calidad, tenían años de trayectoria. Pero hoy ya no aparecen en góndolas”, dijeron desde la compañía. La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.