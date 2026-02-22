Alerta amarilla en La Plata: tormentas acompañadas por ráfagas y descargas eléctricas

FOTOS Y VIDEOS.- La alegría da la vuelta al mundo: así se vive el último día del Año Nuevo Chino en La Plata
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para La Plata, la región y buena parte de la provincia de Buenos Aires ante la llegada de tormentas previstas para este lunes. La actualización fue difundida a las 17:52 de este domingo e incluye un área que abarca desde la Mesopotamia hasta el sur de Santa Fe y el noroeste bonaerense.
Según el organismo, para la tarde del lunes se prevé entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidad de tormentas. El nivel amarillo indica la posible ocurrencia de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
El pronóstico señala que, tras un domingo mayormente nublado, las condiciones se mantendrán similares hasta la mañana del lunes, cuando comenzarían las lluvias. Entre la tarde y la noche se espera la mayor intensidad, con probabilidad de tormentas acompañadas por ráfagas y descargas eléctricas.
El radar del sitio especializado Windy muestra que el núcleo más activo del sistema ingresaría alrededor de las 16 y se extendería hasta la noche, desplazándose luego hacia el Río de la Plata.
De acuerdo con las previsiones, el martes por la mañana habría una mejora parcial, aunque durante esa jornada volverían a registrarse lluvias y tormentas. El miércoles se anticipa una mejora en las condiciones, sin tormentas previstas.
