Nuevo revés para Chiqui Tapia: desestimaron un pedido para viajar al exterior

El presidente de la AFA pretendía asistir a un acto inaugural de la Federación Venezolana de Fútbol
La Justicia desestimó este sábado un nuevo pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para viajar al exterior.
Se trata de un nuevo revés para el titular del ente regulador, quien planeaba asistir a la Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, para participar del acto de inaguración de la Federación Venezolana de Fútbol.
El juez Diego Amarante autorizó a Tapia su viaje a Colombia y Brasil a pesar de estar imputado por presunto lavado de dinero y desvío de fondos, motivo por el que el ex presidente de Barracas Central solicitó prolongar hasta el martes próximo con el objetivo de partir desde Río de Janeiro a Caracas, pero el mismo magistrado denegó ese planteo.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habian citados a prestar declaración indagatoria el jueves 5 de marzo, pero pidieron la nulidad de esa medida. A ambos se les endilga la presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.
El recurso fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, mientras que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.
La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito. Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.
La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió a Claudio Tapia y afirmó que la AFA continúa bajo su jurisdicción, al considerar que el traslado de la sede a Pilar no cumplió los requisitos legales.
El titular del organismo, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado difundido por la AFA y defendió el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual.
Según explicó, la entidad nunca canceló su inscripción ante la IGJ, condición necesaria para cambiar de ámbito de control.
Además, señaló presuntas irregularidades administrativas y negó que la veeduría implique una intervención, al remarcar que solo busca fiscalizar información ante inconsistencias detectadas.
