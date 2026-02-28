Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos
Milei elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente
Marzo llega repleto de aumentos en servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Un barrio de La Plata en alerta por un posible asentamiento junto a un arroyo
Sin agua en las canillas, vecinos de La Plata aseguran que "vivimos como parias"
VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Nuevo capítulo del Gobierno vs. la AFA vincula a Estudiantes: la única excepción en el incumplimiento masivo de aportes
Boca busca enderezar el rumbo ante Gimnasia de Mendoza: hora, formaciones y TV
Alertan por un "socavón" en plena calle en cercanías de la Catedral
Azzaro reveló cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero
"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
Sube la temperatura este sábado en La Plata y se espera cielo nublado
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 28 de febrero
"Reflexionen": Tarragó Ros le pidió al gobierno de Milei que deje de atacar a los artistas
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de La Plata manifestaron su preocupación por la aparición de construcciones precarias en calle 4 entre 502 y 503, pegadas a un arroyo, en la zona de Villa Castells. Según denunciaron, en los últimos días se registraron movimientos que encendieron la alarma en el barrio y que podrían derivar en la conformación de un asentamiento.
De acuerdo al testimonio de frentistas, comenzaron a levantarse casillas en un sector que —afirman— no estaría habilitado para edificar. “En calle 4 entre 502 y 503, del lado del arroyo, están construyendo casillas. Me da la sensación de que va en crecimiento el tema. Hace unos días vi entrar fletes para esa calle”, relató una vecina.
Los habitantes del lugar advirtieron que el avance podría continuar si no hay intervención oficial. “Me preocupa que esto siga creciendo sin ningún tipo de control, sobre todo porque es una zona que no está habilitada para construir”, señalaron.
En ese marco, reclamaron la intervención de la Municipalidad de La Plata y mayor presencia de organismos de control. Incluso, algunos vecinos plantearon la necesidad de realizar denuncias formales: “Hay que llamar a Control Urbano y al 911 todos los vecinos posibles, porque si no se va a desbordar y no van a parar”.
La inquietud crece entre quienes residen en la zona, que esperan definiciones sobre la situación del terreno y controles que impidan nuevas construcciones en un sector cercano al curso de agua.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí