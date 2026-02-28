Un barrio de La Plata en alerta por un posible asentamiento junto a un arroyo

Vecinos de La Plata manifestaron su preocupación por la aparición de construcciones precarias en calle 4 entre 502 y 503, pegadas a un arroyo, en la zona de Villa Castells. Según denunciaron, en los últimos días se registraron movimientos que encendieron la alarma en el barrio y que podrían derivar en la conformación de un asentamiento.

De acuerdo al testimonio de frentistas, comenzaron a levantarse casillas en un sector que —afirman— no estaría habilitado para edificar. “En calle 4 entre 502 y 503, del lado del arroyo, están construyendo casillas. Me da la sensación de que va en crecimiento el tema. Hace unos días vi entrar fletes para esa calle”, relató una vecina.

Los habitantes del lugar advirtieron que el avance podría continuar si no hay intervención oficial. “Me preocupa que esto siga creciendo sin ningún tipo de control, sobre todo porque es una zona que no está habilitada para construir”, señalaron.

En ese marco, reclamaron la intervención de la Municipalidad de La Plata y mayor presencia de organismos de control. Incluso, algunos vecinos plantearon la necesidad de realizar denuncias formales: “Hay que llamar a Control Urbano y al 911 todos los vecinos posibles, porque si no se va a desbordar y no van a parar”.

La inquietud crece entre quienes residen en la zona, que esperan definiciones sobre la situación del terreno y controles que impidan nuevas construcciones en un sector cercano al curso de agua.