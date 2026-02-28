Murió Neil Sedaka, el icono del pop que marcó a una generación

El músico y compositor estadounidense Neil Sedaka murió a los 86 años, según informaron medios estadounidenses. El artista, conocido por hits que marcaron la década del 60, fue internado de urgencia tras sentirse mal y su familia confirmó su fallecimiento.

Según fuentes locales, Sedaka se sintió indispuesto el viernes por la mañana y requirió asistencia médica. El sheriff del condado de Los Ángeles informó que los agentes colaboraron con el cuerpo de bomberos ante un pedido médico y que los paramédicos lo trasladaron a un hospital de West Hollywood alrededor de las 8 de la mañana.

En el comunicado familiar se leyó: “Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones; pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado”, destacaron.

El episodio motivó una rápida movilización de los servicios médicos. TMZ y otros portales de entretenimiento difundieron la noticia y compartieron detalles sobre la intervención de los equipos de emergencia.

La noticia se viralizó en redes y en poco tiempo colegas y seguidores comenzaron a publicar mensajes de condolencia y recuerdo. Sin embargo, hasta el momento, familiares y representantes no informaron aún sobre los detalles del velatorio o despedida oficial.

La carrera musical de Neil Sedaka

Neil Sedaka cosechó sus primeros grandes éxitos a comienzos de los 60 con temas como “Oh! Carol”, “Breaking Up Is Hard to Do” y “Calendar Girl”. Su carrera tuvo un resurgimiento en los ’70 con “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”. Fue además uno de los fundadores de The Tokens a fines de los años 50.

A lo largo de más de seis décadas Sedaka trabajó como compositor, intérprete y arreglador, dejando un catálogo que aún suena en radios y plataformas. Sus melodías formaron parte del cancionero popular y mantuvieron vigencia gracias a covers y reversiones.