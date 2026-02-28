Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el líder irnaí Ali Khamenei habría muerto en los ataques

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que la operación Furia Épica tiene como objetivo derrocar al ayatolá Ali Jamenei y que “hay indicios” de que el líder supremo habría muerto en los ataques. Por su parte, el gobierno de Irán aseguró que sus máximos funcionarios están vivos.

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, dijo el primer ministro israelí

Netanyahu sostuvo que la operación realizada en conjunto con los Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo de Irán tome su destino en sus propias manos” y convocó a los ciudadanos del país islámico a “remover el yugo de la tiranía” y lograr “un Irán libre y que ame la paz”.



Noticia en desarrollo