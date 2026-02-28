Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el líder irnaí Ali Khamenei habría muerto en los ataques

Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el líder irnaí Ali Khamenei habría muerto en los ataques
28 de Febrero de 2026 | 16:45

Escuchar esta nota

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que la operación Furia Épica tiene como objetivo derrocar al ayatolá Ali Jamenei y que “hay indicios” de que el líder supremo habría muerto en los ataques. Por su parte, el gobierno de Irán aseguró que sus máximos funcionarios están vivos.

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, dijo el primer ministro israelí

Netanyahu sostuvo que la operación realizada en conjunto con los Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo de Irán tome su destino en sus propias manos” y convocó a los ciudadanos del país islámico a “remover el yugo de la tiranía” y lograr “un Irán libre y que ame la paz”.


Noticia en desarrollo

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gran inquietud en el mundo por el riesgo de una escalada global

Qué hay detrás de la operación de EE UU e Israel contra Irán

Milei elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Últimas noticias de El Mundo

Gran inquietud en el mundo por el riesgo de una escalada global

Qué hay detrás de la operación de EE UU e Israel contra Irán

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

Trump afirmó que "Irán nunca tendrá un arma nuclear"
Policiales
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Investigan una traición familiar en Ensenada
El misterio de Loan Peña, sin fecha cierta de juicio oral
Información General
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Boca empata 0 a 0 ante Gimnasia de Mendoza en la Bombonera
Los Tilos goleó al campeón de Portugal
Nuevo revés para Chiqui Tapia: desestimaron un pedido para viajar al exterior
Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla