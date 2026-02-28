Partido de relieve mundial para Los Tilos

Se viene un partido de envergadura internacional para Los Tilos, que esta tarde desde las 16:30 (hora de Lisboa) enfrentará a Belenenses de Portugal. Se trata del últimno campeón ibérico, lo que representa una buena medida para el equipo de nuestra ciudad que esta desarrollando una intensa gira por España y Portugal. Según pudo saber este medio, el equipo que arrancará el partido será: Briozzo, San Sebastián, Laurin; Blaillota Lago, Leiva; Torboli, Bares, Gatti; Albina, Cordero; Martínez Salgado, Fernández Armendáriz (C), Bassagaisteguy, Guichón; Santamarina.

En tanto que en nuestra ciudad se presentará La Plata para disputar su segundo amistoso de la temporada, el primero que lo tendrá con formato de dos tiempos de 40 minutos. Será desde las 16:30 ante Alumni en lo que denomina Copa Suffer Quirno, que todos los años juegan ambos equipos en honor a quien fuera entrenador de ambas instituciones.

Por su parte en La Cumbre San Luis tendrá un amistoso contra el CUQ, también por la tarde. Previamente la Preintermedia “A” se medirá contra Albatros. Los dos partidos serán en la avenida 520.

Por último Universitario estará jugando su primer y único amistoso de la pretemporada. Será algo más que exigente: se las verá contra Champagnat en condición de visitante. El rival jugará este año el Top 14.