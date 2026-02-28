Habrá un refuerzo para la Ayuda Escolar Anual

En vísperas del inicio de clases fijado para el lunes, el Gobierno nacional anunció que pagará un refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual.

Según se informó, garantizará un monto mínimo de 85.000 pesos para todas las familias que cobren la asignación en marzo de 2026. Según el decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, quienes perciban un valor menor según el cálculo habitual recibirán un complemento para alcanzar esa cifra, mientras que quienes ya cobren 85.000 pesos o más no serán alcanzados por el refuerzo.

La medida se aplicará a los beneficiarios del régimen de asignaciones familiares, incluyendo trabajadores registrados, monotributistas, titulares de AUH, beneficiarios del SIPA, pensiones no contributivas y personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

El refuerzo tendrá carácter extraordinario se abonará por única vez junto con el pago de la Asignación por Ayuda Escolar, en marzo.