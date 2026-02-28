Nuevo aumento de las prepagas en marzo

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes de marzo que rondará entre el 2,9 por ciento y el 3,2 por ciento, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Para las principales compañías de medicina prepaga, los aumentos se ubicarán en torno al 3 por ciento: Avalian aplicará un 3,2 por ciento; mientras que Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord Salud, Sancor Salud, Hospital Italiano de Buenos Aires y Hospital Alemán ajustarán un 2,9%. Por su parte, Hospital Luis Pasteur incrementará sus cuotas en un 2,85%.

Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), especificando los precios por plan, franja etaria y por región del país, siguiendo la normativa dispuesta por el Gobierno desde julio del año pasado.

Las compañías de medicina prepaga argumentan el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que ponen en riesgo la prestación normal de los servicios, tal como expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.

La medicina prepaga consolidó en febrero de 2026 una tendencia de actualización de cuotas por encima del nivel general de precios.

En el cierre del segundo mes del año, el incremento interanual de las coberturas de salud privada alcanzó un promedio del 34,5%, superando por 3,5 puntos porcentuales a la inflación general del período, que se ubicó en el 31%.