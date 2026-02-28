Nuevo aumento de las prepagas en marzo

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes de marzo que rondará entre el 2,9 por ciento y el 3,2 por ciento, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Para las principales compañías de medicina prepaga, los aumentos se ubicarán en torno al 3 por ciento: Avalian aplicará un 3,2 por ciento; mientras que Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord Salud, Sancor Salud, Hospital Italiano de Buenos Aires y Hospital Alemán ajustarán un 2,9%. Por su parte, Hospital Luis Pasteur incrementará sus cuotas en un 2,85%.
Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), especificando los precios por plan, franja etaria y por región del país, siguiendo la normativa dispuesta por el Gobierno desde julio del año pasado.
Las compañías de medicina prepaga argumentan el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.
Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que ponen en riesgo la prestación normal de los servicios, tal como expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.
La medicina prepaga consolidó en febrero de 2026 una tendencia de actualización de cuotas por encima del nivel general de precios.
LE PUEDE INTERESAR
Habrá un refuerzo para la Ayuda Escolar Anual
LE PUEDE INTERESAR
Cortan el pelo gratis a chicos que inician las clases
En el cierre del segundo mes del año, el incremento interanual de las coberturas de salud privada alcanzó un promedio del 34,5%, superando por 3,5 puntos porcentuales a la inflación general del período, que se ubicó en el 31%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí