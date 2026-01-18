Falleció la joven que cayó de un puente en Gonnet

Una chica de 24 años, que se encontraba internada en estado crítico tras haber caído el viernes de un puente peatonal en Gonnet, finalmente falleció debido a las gravísimas heridas sufridas.

El dramático episodio se produjo en Camino Centenario y la calle 501, durante la mañana de esa jornada, en momentos en que vehículos y peatones pasaban por el lugar, lo que generó revuelo y escenas de profunda consternación.

Fuentes policiales identificaron a la joven como Nazarena Lescano Patane, al tiempo que citaron que algunos testigos aseguraron que al momento de precipitarse al vacío “estaba sola”.

Esa circunstancia motivó que los investigadores sospechen de que pudo haberse tratado de un suicidio, aunque por el momento no se descarta ninguna otra hipótesis.

AUTOPSIA

Asimismo, se informó oficialmente que se aguarda el resultado de la autopsia y de otros estudios complementarios, para avanzar en el esclarecimiento del triste hecho.

La Fiscalía espera también incorporar los testimonios de familiares y de otras personas allegadas a la joven, para tratar de sumar información sobre las últimas horas de vida de aquella.

Vale consignar que la causa está a cargo de la Dra. Virginia Bravo, titular de la UFI Nº 7 de La Plata.