Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”

La empresaria Marixa Balli cruzó ayer al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus polémicas declaraciones sobre la industria textil, y las catalogó de “ofensivas” para el sector.
La dueña de Xurama reaccionó en vivo a los dichos del ministro, quien afirmó nunca haber comprado indumentaria en el país debido a sus altos costos, calificándola como “un robo” de parte del sector textil.
La panelista tomó la palabra como empresaria textil y opinó sin filtros en A la Barbarossa: “Ministro, trabaja en la política argentina, no puede decir que nunca compró ropa en la Argentina porque es muy cara. Pero aparte, porque tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo... es ofensivo esto, pero lo digo con buena onda”. “Soy una ciudadana realista de lo que laburo y que me rompo el alma”, sentenció.
El resto del panel le comentó que el político trató al sector textil de “ladrones” por sus elevados precios, por lo que ella brindó su punto de vista económico: “Y bueno, lo que pasa es que vos tenés que pagar: cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros”.
“Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal. Colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarias, con las mini PyMEs, porque este país se sostiene con los trabajadores. Entonces, ¿ayudamos a los trabajadores o los vamos a hacer bosta?”, cerró reflectiva.
