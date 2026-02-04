¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?

VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
Un documento difundido recientemente ha puesto en el centro de la escena a Karyna Shuliak, la última pareja conocida del financista estadounidense Jeffrey Epstein, como la figura designada para recibir la mayor parte de su fortuna antes de su muerte en 2019. La revelación forma parte de un fideicomiso llamado “1953 Trust”, firmado por Epstein días antes de suicidarse en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba graves cargos federales.
De acuerdo con los términos de ese fideicomiso, Shuliak, de 36 años y originaria de Bielorrusia, habría sido la principal beneficiaria de un paquete de activos valorado en alrededor de 100 millones de dólares, además de una anualidad de 50 millones y el derecho sobre varias propiedades. Entre estas se mencionan propiedades de alto perfil, incluidas residencias y terrenos vinculados al círculo íntimo del multimillonario.
La relación entre Shuliak y Epstein, que comenzó al menos en 2012, había permanecido en gran parte fuera del escrutinio público hasta después de la muerte del financista. Radicada en Nueva York, la mujer – que llegó a Estados Unidos siendo joven y a quien Epstein habría apoyado financieramente durante sus estudios universitarios – se encontraba estrechamente vinculada al entorno personal del magnate en el tramo final de su vida. Fue, según las propias fechas del documento, la última persona con la que Epstein habló poco antes de su fallecimiento.
El fideicomiso también nombraba como beneficiarios a otras figuras ligadas al círculo de Epstein, incluyendo a colaboradores profesionales – entre ellos su abogado personal y su contador – así como a familiares y conocidos, con asignaciones menores en comparación con las previstas para Shuliak. Sin embargo, después de la muerte de Epstein, numerosas reclamaciones judiciales por abusos y demandas de víctimas han absorbido gran parte del patrimonio, y los pagos a los potenciales herederos quedaron supeditados al cumplimiento de estas obligaciones legales.
El caso reaviva el debate sobre el destino del millonario patrimonio de Epstein y pone bajo la lupa tanto las relaciones personales que mantuvo como la compleja gestión de su legado, mientras siguen vigentes procesos judiciales asociados a su estate y a las múltiples víctimas de sus delitos.
