Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?

¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?

Karyna Shuliak sería la principal heredera de Jeffrey Epstein

4 de Febrero de 2026 | 14:14

Escuchar esta nota

Un documento difundido recientemente ha puesto en el centro de la escena a Karyna Shuliak, la última pareja conocida del financista estadounidense Jeffrey Epstein, como la figura designada para recibir la mayor parte de su fortuna antes de su muerte en 2019. La revelación forma parte de un fideicomiso llamado “1953 Trust”, firmado por Epstein días antes de suicidarse en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba graves cargos federales.

De acuerdo con los términos de ese fideicomiso, Shuliak, de 36 años y originaria de Bielorrusia, habría sido la principal beneficiaria de un paquete de activos valorado en alrededor de 100 millones de dólares, además de una anualidad de 50 millones y el derecho sobre varias propiedades. Entre estas se mencionan propiedades de alto perfil, incluidas residencias y terrenos vinculados al círculo íntimo del multimillonario.

La relación entre Shuliak y Epstein, que comenzó al menos en 2012, había permanecido en gran parte fuera del escrutinio público hasta después de la muerte del financista. Radicada en Nueva York, la mujer – que llegó a Estados Unidos siendo joven y a quien Epstein habría apoyado financieramente durante sus estudios universitarios – se encontraba estrechamente vinculada al entorno personal del magnate en el tramo final de su vida. Fue, según las propias fechas del documento, la última persona con la que Epstein habló poco antes de su fallecimiento.

El fideicomiso también nombraba como beneficiarios a otras figuras ligadas al círculo de Epstein, incluyendo a colaboradores profesionales – entre ellos su abogado personal y su contador – así como a familiares y conocidos, con asignaciones menores en comparación con las previstas para Shuliak. Sin embargo, después de la muerte de Epstein, numerosas reclamaciones judiciales por abusos y demandas de víctimas han absorbido gran parte del patrimonio, y los pagos a los potenciales herederos quedaron supeditados al cumplimiento de estas obligaciones legales.

El caso reaviva el debate sobre el destino del millonario patrimonio de Epstein y pone bajo la lupa tanto las relaciones personales que mantuvo como la compleja gestión de su legado, mientras siguen vigentes procesos judiciales asociados a su estate y a las múltiples víctimas de sus delitos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein

Un exembajador de EE UU en Argentina y Epstein

Documentos revelan nexos entre Jeffrey Epstein y el estilista quilmeño Roberto Giordano
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Últimas noticias de El Mundo

EE UU, duro con Irán: derribó un dron “amenazante”

Petro, recibido en la Casa Blanca pese a la tensión

Los Clinton testificarán por el escándalo Epstein

Un exembajador de EE UU en Argentina y Epstein
Información General
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Presentaron el nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Policiales
VIDEO. Impresionante choque y vuelco en La Plata: "Una camioneta terminó arriba de otra camioneta, increíble"
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito en La Plata
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Deportes
¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla