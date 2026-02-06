El arbitraje platense de luto por el fallecimiento de Nadir Serna

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata
El fútbol amateur de La Plata expresó su dolor tras conocerse este viernes el fallecimiento de Nadir Serna, joven árbitro de la Liga Amateur Platense que supo ganarse el respeto de colegas, jugadores y dirigentes.
A fines de 2025, Serna había sufrido un accidente cerebrovascular y desde entonces enfrentaba con valentía un aneurisma. Permaneció internado durante este tiempo, hasta que finalmente falleció rodeado del cariño de sus seres queridos.
Hermano del también árbitro Alexis Serna, Nadir era una figura reconocida dentro del arbitraje local, una actividad marcada por la exigencia y los desafíos constantes. Además, se desempeñaba como formador en el club Alumni de Los Hornos, donde dejó una huella entre jóvenes futbolistas.
Desde distintos sectores del fútbol platense expresaron su pesar por la pérdida, que impacta de lleno en la comunidad liguista.
Según informó la Asociación de Árbitros de Fútbol Platense (AAFP), sus restos serán velados en la casa velatoria DEI, ubicada en 12 entre 68 y 69, este viernes entre las 19 y las 23.
