Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Luego de que Diego Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Luego de que Diego Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa
6 de Febrero de 2026 | 17:31

Escuchar esta nota

El cruce televisivo entre Diego “Chavo” Fucks y Diego Latorre sumó un nuevo capítulo y se convirtió en uno de los temas más comentados del periodismo deportivo. Después de que el exfutbolista le recomendara al periodista “empezar a estudiar” en pleno debate sobre lesiones en el fútbol argentino, Fucks respondió al aire con ironía, libros sobre la mesa y varias chicanas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En la apertura del programa F90, el conductor apareció con varios ejemplares y lanzó un mensaje directo: “Ayer me mandaron a la escuela. Es muy gracioso que manden a la escuela a un tipo que cubrió siete Mundiales y escribió cinco libros, pero no importa, hay que ser siempre humilde. Por eso traje acá algunos libros”, dijo.

Acto seguido, mostró distintas obras vinculadas al análisis táctico y a la historia del fútbol, en clara alusión al comentario de Latorre. Entre los títulos destacó La evolución táctica del fútbol, de Martí Perarnau, y luego exhibió uno propio: Duelo de Guapos. “Tiene prólogo de un tal Roberto Fontanarrosa y hay un capítulo dedicado a Diego Latorre”, comentó con tono provocador, recordando un clásico entre Boca y River. También sumó Dios salve a Pep y una edición de la revista Líbero en la que participó.

Con sarcasmo, cerró su monólogo: “Así que muchachos, antes de decir algunas cositas hay que fijarse a quién se la decimos y por qué. Voy a ir a la escuela, voy a aprender con todos esos libracos que traje”. Sin embargo, buscó bajarle el tono a la polémica y aclaró que mantiene una buena relación con su colega: “Es un tipo bárbaro y lo quiero mucho. Todo lo que él dice lo piensa de verdad, porque es genuino, por más que esté equivocado”.

La discusión original había surgido durante un análisis sobre la cantidad de lesionados en Boca Juniors y el impacto del trabajo físico, el gimnasio y la tecnología aplicada al rendimiento. En ese contexto, Latorre cuestionó los argumentos de Fucks y lanzó la frase que encendió la chispa: lo invitó a “empezar a estudiar” y a hablar del “juego real” más allá de los datos tecnológicos.

El intercambio, cargado de pases de factura, ironía y humor ácido, terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más virales de la semana dentro del debate del fútbol argentino.

LE PUEDE INTERESAR

Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa

LE PUEDE INTERESAR

“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Agenda de Buenos Aires

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
+ Leidas

¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases

Con urgencia financiera, el León define una salida

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara

¿Argentina se queda sin Coca Cola?

“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Últimas noticias de Espectáculos

Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa

“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei

Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo

Sofía “La Reini” Gonet celebró la “Medalla Dorada en MasterChef" con un look al tono, las redes en llamas 
Información General
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas
El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Detuvieron al acusado de la violación a una menor Miramar
Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata
La Ciudad
En la antesala del inicio de clases, docentes bonaerenses confirmaron el paro del 11 de febrero
Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
Deportes
Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Gimnasia y el futuro sobre la remodelación del estadio
¿Arriesgan a Nacho Fernández y a Guido Carrillo antes del clásico Gimnasia vs Estudiantes?
Con urgencia financiera, el León define una salida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla