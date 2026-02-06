Luego de que Diego Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

El cruce televisivo entre Diego “Chavo” Fucks y Diego Latorre sumó un nuevo capítulo y se convirtió en uno de los temas más comentados del periodismo deportivo. Después de que el exfutbolista le recomendara al periodista “empezar a estudiar” en pleno debate sobre lesiones en el fútbol argentino, Fucks respondió al aire con ironía, libros sobre la mesa y varias chicanas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En la apertura del programa F90, el conductor apareció con varios ejemplares y lanzó un mensaje directo: “Ayer me mandaron a la escuela. Es muy gracioso que manden a la escuela a un tipo que cubrió siete Mundiales y escribió cinco libros, pero no importa, hay que ser siempre humilde. Por eso traje acá algunos libros”, dijo.

Acto seguido, mostró distintas obras vinculadas al análisis táctico y a la historia del fútbol, en clara alusión al comentario de Latorre. Entre los títulos destacó La evolución táctica del fútbol, de Martí Perarnau, y luego exhibió uno propio: Duelo de Guapos. “Tiene prólogo de un tal Roberto Fontanarrosa y hay un capítulo dedicado a Diego Latorre”, comentó con tono provocador, recordando un clásico entre Boca y River. También sumó Dios salve a Pep y una edición de la revista Líbero en la que participó.

Con sarcasmo, cerró su monólogo: “Así que muchachos, antes de decir algunas cositas hay que fijarse a quién se la decimos y por qué. Voy a ir a la escuela, voy a aprender con todos esos libracos que traje”. Sin embargo, buscó bajarle el tono a la polémica y aclaró que mantiene una buena relación con su colega: “Es un tipo bárbaro y lo quiero mucho. Todo lo que él dice lo piensa de verdad, porque es genuino, por más que esté equivocado”.

La discusión original había surgido durante un análisis sobre la cantidad de lesionados en Boca Juniors y el impacto del trabajo físico, el gimnasio y la tecnología aplicada al rendimiento. En ese contexto, Latorre cuestionó los argumentos de Fucks y lanzó la frase que encendió la chispa: lo invitó a “empezar a estudiar” y a hablar del “juego real” más allá de los datos tecnológicos.

El intercambio, cargado de pases de factura, ironía y humor ácido, terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más virales de la semana dentro del debate del fútbol argentino.