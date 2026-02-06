Luego de que Diego Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario
En la antesala del inicio de clases, docentes bonaerenses confirmaron el paro del 11 de febrero
Sin consenso para realizar un paro general, la CGT confirmó la movilización al Congreso
Tensión frente a una estación de GNC en La Plata por un auto que ardió en llamas
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
Llega el Año Nuevo Chino y La Plata será el centro de atención mundial
¡Este finde se sale en La Plata! La agenda de espectáculos con shows, música, teatro y más
Fiesta del Tomate y carnaval: las actividades en La Plata este fin de semana
Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa
El precio de los alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero
"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
Denuncian que un hombre "molió a golpes" a un nene a metros del Hospital de Niños de La Plata
Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas
“Derribaremos a Francisco”: revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon
Orgullo: un investigador del Conicet La Plata será presidente de la Sociedad Americana de Microbiología
Otro escándalo sacude a la Legislatura: perimetral a un empleado denunciado por abuso y acoso sexual
VIDEO. ¿Es cara la ropa en La Plata? Qué opinan los platenses
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
“Es un hito histórico para nuestro país”, aseguró Adorni sobre el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.
En medio del apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify, choferes se reúnen en La Plata
¿Cómo sigue la paritaria bonaerense? Rechazo a la oferta, qué piden los gremios y peligra el inicio de clases
Los Obama como monos, el polémico video conspirativo de Trump sobre las elecciones en EE UU
Moria Casán sorprendió al doctor Capuya: una pregunta íntima, risas y cierta incomodidad
Gritos, alarmas vecinales y terror por una entradera frustrada a metros de la comisaría de Gonnet
Por caída de árboles cerca del Centro, dos autos aplastados y una calle cortada
Quiénes podrán tomar cerveza en el Monumental, cómo comprar y otros requisitos
Denuncian "crisis edilicia" en distintas sedes judiciales bonaerenses
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla de La Plata vivió en carne propia la inseguridad: robo y destrozos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El cruce televisivo entre Diego “Chavo” Fucks y Diego Latorre sumó un nuevo capítulo y se convirtió en uno de los temas más comentados del periodismo deportivo. Después de que el exfutbolista le recomendara al periodista “empezar a estudiar” en pleno debate sobre lesiones en el fútbol argentino, Fucks respondió al aire con ironía, libros sobre la mesa y varias chicanas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
En la apertura del programa F90, el conductor apareció con varios ejemplares y lanzó un mensaje directo: “Ayer me mandaron a la escuela. Es muy gracioso que manden a la escuela a un tipo que cubrió siete Mundiales y escribió cinco libros, pero no importa, hay que ser siempre humilde. Por eso traje acá algunos libros”, dijo.
Acto seguido, mostró distintas obras vinculadas al análisis táctico y a la historia del fútbol, en clara alusión al comentario de Latorre. Entre los títulos destacó La evolución táctica del fútbol, de Martí Perarnau, y luego exhibió uno propio: Duelo de Guapos. “Tiene prólogo de un tal Roberto Fontanarrosa y hay un capítulo dedicado a Diego Latorre”, comentó con tono provocador, recordando un clásico entre Boca y River. También sumó Dios salve a Pep y una edición de la revista Líbero en la que participó.
Con sarcasmo, cerró su monólogo: “Así que muchachos, antes de decir algunas cositas hay que fijarse a quién se la decimos y por qué. Voy a ir a la escuela, voy a aprender con todos esos libracos que traje”. Sin embargo, buscó bajarle el tono a la polémica y aclaró que mantiene una buena relación con su colega: “Es un tipo bárbaro y lo quiero mucho. Todo lo que él dice lo piensa de verdad, porque es genuino, por más que esté equivocado”.
La discusión original había surgido durante un análisis sobre la cantidad de lesionados en Boca Juniors y el impacto del trabajo físico, el gimnasio y la tecnología aplicada al rendimiento. En ese contexto, Latorre cuestionó los argumentos de Fucks y lanzó la frase que encendió la chispa: lo invitó a “empezar a estudiar” y a hablar del “juego real” más allá de los datos tecnológicos.
El intercambio, cargado de pases de factura, ironía y humor ácido, terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más virales de la semana dentro del debate del fútbol argentino.
LE PUEDE INTERESAR
Cami Homs rompió el silencio a 10 días del nacimiento de Aitana y contó como lo viven con El Principito Sosa
LE PUEDE INTERESAR
“Tengo tantas ganas”: la polémica foto que subió una concejala de Milei
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí