La empresa Aubasa informó que este sábado 7 de febrero permanecerá cerrado al tránsito uno de los tramos más importantes de la Autopista Buenos Aires - La Plata debido a trabajos de mantenimiento programados.
Según precisó la firma estatal, las tareas se desarrollarán entre las 6 y las 15, período en el que no se podrá circular por el enlace que conecta la traza con la Autopista 25 de Mayo.
Desde Aubasa aclararon que el corte afectará únicamente el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, quienes circulen desde CABA hacia La Plata u otros puntos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires podrán hacerlo con normalidad.
Se trata de un sector que concentra un alto flujo vehicular durante los días hábiles, especialmente de personas que viajan a la Capital por trabajo, estudio u otras actividades. Por ese motivo, las obras fueron programadas para una jornada de menor circulación con el objetivo de reducir el impacto en el tránsito.
🚨 ATENCIÓN USUARIOS 🚨
📍Mañana sabado de 6:00 a 15:00 hs cierre del enlace de la #AUBuenosAiresLaPlata con #AU25DeMayo en sentido a Capital Federal por obras de @AUSA 🚧⚠️👷#AUBASATeCuida#ConectamosVerano pic.twitter.com/yP7VkE20gp— AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) February 6, 2026
