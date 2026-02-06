Protesta en 7 y 50 contra la Reforma Laboral

Organizaciones sindicales y espacios de trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada realizaban este viernes una jornada de difusión en el centro platense en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.

La actividad consiste en una volanteada y una radio abierta en la esquina de 7 y 50, uno de los puntos más transitados de la ciudad. La convocatoria -indicaron- surge de un espacio de coordinación recientemente conformado en la región, del que participan sectores como ATE, Suteba, trabajadores de Astilleros Río Santiago, Cicop, operarios de Acerías Berisso y Acompañantes Terapéuticos en Lucha, entre otros.