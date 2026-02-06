Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

“Derribaremos a Francisco”: revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon

6 de Febrero de 2026 | 17:48

Una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso intercambios de correos entre el financista Jeffrey Epstein y el exestratega de Donald Trump, Steve Bannon, en los que ambos planteaban financiar organizaciones católicas ultraconservadoras con el objetivo de desacreditar al papa Francisco en 2019.

Los mensajes —según surge de la documentación— se enmarcan en un contexto de fuertes tensiones entre sectores católicos fundamentalistas de Estados Unidos y el pontífice argentino, a quien esos grupos cuestionaban por sus posturas sobre migración, desigualdad social, medio ambiente y pena de muerte.

En uno de los correos, atribuido a Bannon, aparece la frase “Derribaremos a Francisco” (“Will take down Francis”), junto con referencias a otras figuras y actores políticos internacionales. El intercambio data de junio de 2019, pocas semanas antes del arresto de Epstein, quien murió en agosto de ese año en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio por delitos sexuales.

Los archivos también incluyen referencias al acrónimo “ITCV”, que Bannon habría explicado como una alusión al libro In the Closet of the Vatican —publicado en español como Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano— del periodista francés Frédéric Martel. Según los documentos, Epstein respondió de forma escueta a esa mención.

Especialistas en temas vaticanos recordaron que las críticas más duras contra Francisco se intensificaron desde 2018, en paralelo a disputas internas vinculadas al escándalo del excardenal Theodore McCarrick. Sin embargo, no existen evidencias de que los intentos de presión o campañas mediáticas hayan tenido impacto directo en la continuidad del pontificado.

La documentación también menciona que Epstein habría financiado organizaciones benéficas vinculadas al ámbito católico y enviado representantes a eventos relacionados con el Vaticano, motivado —según los informes— por su interés en la política internacional de la Santa Sede.

Entre los materiales desclasificados aparecen además referencias a viajes y contactos políticos de Bannon en Europa, incluyendo reuniones en Italia durante el auge de movimientos nacionalistas. Analistas señalan que esos vínculos reflejan el intento del exasesor de Trump de tejer redes ideológicas con sectores conservadores europeos, algunos críticos del rumbo del Vaticano bajo Francisco.

Los documentos continúan siendo analizados por periodistas e investigadores, y su publicación reavivó el debate sobre la influencia de actores políticos y financieros en campañas de presión dentro de instituciones religiosas y geopolíticas.

