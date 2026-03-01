Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |breves

Una discusión en Romero derivó en una golpiza, destrozos y algo más

Una discusión en Romero derivó en una golpiza, destrozos y algo más
1 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

Un conflicto entre un hombre de 47 años y su expareja, suscitado en la tarde del viernes en una casa de 515 entre 157 y 158, motivó que la mujer debiera devolver un celular que le habían comprado. Así lo hizo saber una calificada fuente policial, quien informó que la ofendida, si bien se retiró del lugar, al rato volvió acompañada por una hermana y varios sujetos”. Sostuvo que “al denunciante le pegaron mucho, le robaron de todo y le rompieron electrodomésticos y vidrios de la casa”.

 

