Menos sexo entre los adolescentes: este domingo en EL DIA

Todos los domingos, EL DIA se renueva y exhibe un pausa necesaria a los temas de siempre: crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera un hastío extremo. Por eso, en el tercer mes del año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: mostrar lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Menos sexo, más tecnología: jóvenes, pantallas y una intimidad en pausa

Encuestas internacionales muestran que personas entre 18 y 28 años tienen menos relaciones sexuales que generaciones anteriores. Las redes, la pornografía, la pandemia y la transformación de los vínculos que están redefiniendo la vida íntima de la llamada Generación Z.

El artículo completo en EL DIA.

• ¿Está muriendo la amistad? La cultura de “ponerse al día” cambia la forma de encontrarnos

Cada vez más adultos se ven con sus amigos solo para intercambiar resúmenes de vida: trabajos, separaciones, proyectos. La llamada “catch-up culture” refleja agendas saturadas y vínculos programados. Problemas y desafíos que genera.

• La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar.

“Pecadores”, la más nominada de la historia, y “Una batalla tras otra”, parten el domingo, desde las 21, como máximas favoritas al premio a mejor película. Pero la ceremonia siempre da sorpresas.

• Julio Chávez, mano a mano con EL DIA.

El actor llega a la Ciudad para mostrar “La ballena”, una historia que llama la atención por sus superficies pero que es, dice el actor, un cuento sobre la soledad.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

