Menos sexo entre los adolescentes: este domingo en EL DIA

Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
"Cumplimos con lo que quería la Justicia", dijo "Chiqui" Tapia al salir de Tribunales
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¿Qué pasó con Axel Retamozo? El joven de La Plata está en coma y el caso, en silencio
En La Plata, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua
Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
“Quieto, no grites, no digas nada”, la advertencia a un jubilado en Gonnet
Reconocieron en La Plata a mujeres migrantes por su contribución social y cultural a la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Todos los domingos, EL DIA se renueva y exhibe un pausa necesaria a los temas de siempre: crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera un hastío extremo. Por eso, en el tercer mes del año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: mostrar lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Menos sexo, más tecnología: jóvenes, pantallas y una intimidad en pausa
Encuestas internacionales muestran que personas entre 18 y 28 años tienen menos relaciones sexuales que generaciones anteriores. Las redes, la pornografía, la pandemia y la transformación de los vínculos que están redefiniendo la vida íntima de la llamada Generación Z.
El artículo completo en EL DIA.
• ¿Está muriendo la amistad? La cultura de “ponerse al día” cambia la forma de encontrarnos
Cada vez más adultos se ven con sus amigos solo para intercambiar resúmenes de vida: trabajos, separaciones, proyectos. La llamada “catch-up culture” refleja agendas saturadas y vínculos programados. Problemas y desafíos que genera.
• La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar.
“Pecadores”, la más nominada de la historia, y “Una batalla tras otra”, parten el domingo, desde las 21, como máximas favoritas al premio a mejor película. Pero la ceremonia siempre da sorpresas.
• Julio Chávez, mano a mano con EL DIA.
El actor llega a la Ciudad para mostrar “La ballena”, una historia que llama la atención por sus superficies pero que es, dice el actor, un cuento sobre la soledad.
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?