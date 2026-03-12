Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso

Un joven de 27 años fue detenido en las últimas horas en Berisso acusado de participar en un brutal ataque contra un hombre que fue interceptado en la puerta de su casa y golpeado hasta dejarlo inconsciente, en un hecho investigado como homicidio en grado de tentativa.

El episodio ocurrió el 22 de febrero en una vivienda ubicada en calle 9 entre 156 y 157, donde la víctima, identificada, fue abordada por tres hombres que llegaron a bordo de un automóvil. Según se informó, los agresores lo atacaron con golpes de puño, patadas y una llave de rueda, provocándole graves lesiones que obligaron a su traslado e internación en un centro de salud.

Tras una serie de tareas investigativas, personal policial logró identificar a los presuntos autores del hecho. En ese marco, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle 153 entre 17 y 18, donde se concretó la detención de un sospechoso de 27 años.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un automóvil Citroën C3 Picasso gris, que habría sido utilizado durante el ataque, además de una llave de hierro para rueda y un teléfono celular.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°2, mientras continúan las investigaciones para dar con los otros dos implicados en el violento episodio.