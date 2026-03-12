Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer

Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
12 de Marzo de 2026 | 13:35

Marcelo Torres Díaz, más conocido como El Chelo y cantante del Grupo Green, fue detenido en la localidad de La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, acusado de abusar sexualmente de una mujer dentro de un auto. La víctima es reconocida por tener un programa de streaming en las plataformas de YouTube y TikTok.

La detención de “El Chelo” sucedió este jueves en su vivienda ubicada en la calle Caguazu y Montes de Oca tras una solicitud por parte de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, ante la denuncia radicada por Dulce Lilian, de 43 años, que expuso haber sido violada por el cantante, confirmaron.

En su relato, la mujer, que realiza transmisiones en vivo con contenido musical, relató que coordinó con el acusado un encuentro para hacer una nota para el programa. La víctima señaló que se subió a la camioneta Volkswagen Suran de Torres y se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, sentido a Liniers.

Allí permanecen varias horas, hasta que Torres decide llevarla hasta su casa. En medio del trayecto, el acusado le recriminó “que había sido engorroso llegar hasta su domicilio” y hasta “se puso nervioso”.

En ese momento fue cuando el cantante detuvo la marcha del rodado en el cruce de las calles Caguazu y la Curva de Montes de Oca, y la obligó a que vaya al asiento trasero de la camioneta donde la abusó.

Luego de la denuncia, se convocó a los detectives del Gabinete de Abuso Sexual de la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que solicitaron diversas medidas judiciales entre las que se destacaron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones y obtención de testimonios de testigos del hecho, como así determinar el actual domicilio de residencia.

