Dando vueltas entre hierbas naturales

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
Entre el “AFA-gate”, las polémicas internas y la presión social, el Gobierno enfrenta un desgaste creciente
El PJ bonaerense vota autoridades entre la lista de unidad, las internas y las pulseadas territoriales
Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos
Crece desde el pie: el fútbol femenino local se consolida y avanza hacia nuevos desafíos
Yacoub Real Estate & Developers inauguró la Torre Kent en La Plata
Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje
La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense
Mochilas escolares: mitos y verdades sobre el peso, la postura y el riesgo para la columna
Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina
J.P. Morgan tampoco la ve: inflación del 3% para marzo y recién caerá al 1,5% en el segundo semestre
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
Milei, contra los “empresarios corruptos” y Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable”
En La Plata, declaran inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
MARÍA INÉS PORTILLO
Amelia puso el mantel verde recién planchado sobre la mesa. Eligió dos tazas de té con sus platitos de porcelana. Buscó servilletas haciendo juego y dos cucharitas de plata. Llevó al centro de la mesa una bandeja con torta de manzanas. Escuchó el teléfono. Era Marta que le anunciaba la tardanza.
Se sentó a esperarla.
Miró la mesa y decidió buscar flores en el jardín. Regresó con un ramito de violetas. Decidió calentar el agua para el té. Fue a la habitación. Se miró en el espejo. Acomodó su cabello. Repasó la pintura de los labios. Tomó el frasco de perfume con olor a rosas y roció el aire del comedor. El agua de la pava silbaba. Apagó el fuego.
LE PUEDE INTERESAR
A Don Jofre Pérez Macchi
LE PUEDE INTERESAR
Sucesos y cambios
Y se sentó a esperarla.
Oyó el timbre. Fue ligero hacia la puerta de entrada.
-¿Quién? -dijo.
-Yo, Marta -contestó.
Amelia abrió la puerta. Marta esbozó una disculpa por la demora. Y caminaron hasta la mesa del comedor.
-¡Qué linda está la casa! -dijo Marta.
Amelia sintió satisfacción.
-Hace mucho que no venís. Sentate -contestó Amelia.
Marta se dejó caer en la silla.
-Una corre tanto, que de vez en cuando, sería bueno parar.
Amelia sonrió y acercó a la mesa una caja de madera de pino. La abrió. Marta miró los saquitos de té, dispuestos en riguroso orden entre subdivisiones de madera perfumada. Té de hierbas naturales, cedrón, menta, peperina, poleo, boldo, tilo, canela; envueltos en papelitos de colores rojos, azules, verdes, amarillos y violetas.
Marta abrió sus ojos asombrada y dijo:
-No puedo. No puedo elegir uno. Porque si saco este verde, pienso que tal vez ese otro azul, es más rico; o quizás el amarillo, o me estoy perdiendo aquel violeta con su perfume de hierbas o la peperina, la menta…
-Bueno, elegí uno. -Suspiró Amelia, mientras echaba el agua caliente en las tazas. Luego sacó de la caja un té de hierbas naturales envuelto en un sobrecito azul. Lo sumergió en su taza y esperó que Marta decidiera.
Marta miraba, miraba, levantaba uno a uno, cada sobrecito de té con el propósito de discernir sus perfumes y sabores.
-Cuando era chica en mi casa había sólo un tipo de té. No tenía este problema.
Amelia colocó en su taza, dos cucharaditas de azúcar y mientras revolvía aspiraba profundo el perfume de hierbas naturales.
-Hay que esperar tres o cuatro minutos -acotó.
Las manos de Marta revoloteaban ansiosas entre los casilleros de madera de pino. Tomaba uno, lo dejaba, luego otro y otro y otro, tratando de precisar con su olfato los variados aromas.
-No puedo -volvió a decir.
Amelia revolvía su té con la cucharita de plata.
-No puedo, porque si elijo éste, me pierdo aquél o el de más allá. ¡Es muy complicado!
Amelia tomó dos pequeños sorbos de su té. Cerró los ojos y comprobó el sabor delicioso. Un golpe seco cortó aquel ensueño. Marta había cerrado la caja de madera de pino… y lloraba.
Amelia la miró.
-¿Qué te pasa?
-¡En mi vida nunca elegí nada!
-Es sólo un saquito de té -dijo Amelia, tratando de disimular la angustia acumulada.
Marta murmuró:
-Quiero... quiero... a mi mamá le gustaba la menta... o tomo el que elegiste vos.
-¿Y a vos, Marta? ¿A vos, te gusta la menta? No digas el de tu mamá o el que elegí yo.
-¿Se puede elegir?
-Se elige con lo que uno tiene entre manos. Es cuestión de actitud. Elegí el que te inquieta.
-Ya es demasiado tarde. Me dejé llevar por las cosas... por los demás. Una corre tanto, que de vez en cuando es necesario parar…
Y se quedaron sentadas esperando...
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí