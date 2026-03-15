Dando vueltas entre hierbas naturales

Amelia puso el mantel verde recién planchado sobre la mesa. Eligió dos tazas de té con sus platitos de porcelana. Buscó servilletas haciendo juego y dos cucharitas de plata. Llevó al centro de la mesa una bandeja con torta de manzanas. Escuchó el teléfono. Era Marta que le anunciaba la tardanza.

Se sentó a esperarla.

Miró la mesa y decidió buscar flores en el jardín. Regresó con un ramito de violetas. Decidió calentar el agua para el té. Fue a la habitación. Se miró en el espejo. Acomodó su cabello. Repasó la pintura de los labios. Tomó el frasco de perfume con olor a rosas y roció el aire del comedor. El agua de la pava silbaba. Apagó el fuego.

Y se sentó a esperarla.

Oyó el timbre. Fue ligero hacia la puerta de entrada.

-¿Quién? -dijo.

-Yo, Marta -contestó.

Amelia abrió la puerta. Marta esbozó una disculpa por la demora. Y caminaron hasta la mesa del comedor.

-¡Qué linda está la casa! -dijo Marta.

Amelia sintió satisfacción.

-Hace mucho que no venís. Sentate -contestó Amelia.

Marta se dejó caer en la silla.

-Una corre tanto, que de vez en cuando, sería bueno parar.

Amelia sonrió y acercó a la mesa una caja de madera de pino. La abrió. Marta miró los saquitos de té, dispuestos en riguroso orden entre subdivisiones de madera perfumada. Té de hierbas naturales, cedrón, menta, peperina, poleo, boldo, tilo, canela; envueltos en papelitos de colores rojos, azules, verdes, amarillos y violetas.

Marta abrió sus ojos asombrada y dijo:

-No puedo. No puedo elegir uno. Porque si saco este verde, pienso que tal vez ese otro azul, es más rico; o quizás el amarillo, o me estoy perdiendo aquel violeta con su perfume de hierbas o la peperina, la menta…

-Bueno, elegí uno. -Suspiró Amelia, mientras echaba el agua caliente en las tazas. Luego sacó de la caja un té de hierbas naturales envuelto en un sobrecito azul. Lo sumergió en su taza y esperó que Marta decidiera.

Marta miraba, miraba, levantaba uno a uno, cada sobrecito de té con el propósito de discernir sus perfumes y sabores.

-Cuando era chica en mi casa había sólo un tipo de té. No tenía este problema.

Amelia colocó en su taza, dos cucharaditas de azúcar y mientras revolvía aspiraba profundo el perfume de hierbas naturales.

-Hay que esperar tres o cuatro minutos -acotó.

Las manos de Marta revoloteaban ansiosas entre los casilleros de madera de pino. Tomaba uno, lo dejaba, luego otro y otro y otro, tratando de precisar con su olfato los variados aromas.

-No puedo -volvió a decir.

Amelia revolvía su té con la cucharita de plata.

-No puedo, porque si elijo éste, me pierdo aquél o el de más allá. ¡Es muy complicado!

Amelia tomó dos pequeños sorbos de su té. Cerró los ojos y comprobó el sabor delicioso. Un golpe seco cortó aquel ensueño. Marta había cerrado la caja de madera de pino… y lloraba.

Amelia la miró.

-¿Qué te pasa?

-¡En mi vida nunca elegí nada!

-Es sólo un saquito de té -dijo Amelia, tratando de disimular la angustia acumulada.

Marta murmuró:

-Quiero... quiero... a mi mamá le gustaba la menta... o tomo el que elegiste vos.

-¿Y a vos, Marta? ¿A vos, te gusta la menta? No digas el de tu mamá o el que elegí yo.

-¿Se puede elegir?

-Se elige con lo que uno tiene entre manos. Es cuestión de actitud. Elegí el que te inquieta.

-Ya es demasiado tarde. Me dejé llevar por las cosas... por los demás. Una corre tanto, que de vez en cuando es necesario parar…

Y se quedaron sentadas esperando...