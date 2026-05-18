Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica

Cada año, como un ritual que mezcla la solemnidad de los Juegos Olímpicos con el fervor de un asado de fin de año, la televisión argentina se mira al espejo, se pone smoking y se entrega al ejercicio democrático y algo misterioso de premiarse a sí misma. Esta noche, el Hotel Hilton de Buenos Aires será el escenario de la 54° edición de los Premios Martín Fierro, con Santiago del Moro como maestro de ceremonias por cuarta vez consecutiva y transmisión exclusiva por Telefe.

La ceremonia se extenderá a lo largo de 35 ternas, en las que los miembros de APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, determinarán lo más destacado de la pantalla chica. La alfombra roja arranca a las 19, con dos duplas de conductores distribuidas estratégicamente en el Hilton: Iván de Pineda junto a China Ansa en un sector, y Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez en otro. A las 21, del Moro dará el pistoletazo oficial y la noche incluirá un homenaje especial al veterano periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años.

Favoritos y ausentes

¿Quién ganará el Oro? La pregunta de todos los años no es tan fácil de responder. ¿Será alguna ficción? La gran favorita es “La voz ausente”, de El Trece: monopoliza las ternas de mejor actor, mejor actriz, guión y dirección con una contundencia que en otro contexto llamaríamos hegemonía. ¿Será otra vez un reality? Allí se enfrentan el eterno “Gran Hermano” y “MasterChef Celebrity” de Telefé, nuevamente, como dos viejos rivales que ya no recuerdan exactamente por qué pelean pero siguen haciéndolo por costumbre. ¿Se buscará a algún joven para intentar insuflar vida al asunto?

Y para colmo hay varias ausentes, lo que reduce las opciones. Porque si los Martín Fierro son el espejo de la televisión argentina, este año el espejo devuelve una imagen con varios lugares vacíos.

La primera en anunciar su deserción fue Susana Giménez, con una franqueza que, paradójicamente, la vuelve más querible: la diva le mandó un audio a Ángel de Brito que el periodista expuso al aire, donde explicó sin rodeos que se iba a Punta del Este, que no había trabajado en el año, que no estaba nominada y que sinceramente no tenía ganas de ir. La honestidad brutal como forma de elegancia.

Mirtha Legrand, en tanto, mantiene su asistencia en suspenso meteorológico. La conductora se recuperó de una fuerte bronquitis que la obligó al reposo durante dos semanas, y según informaron desde *Intrusos*, todo depende de las condiciones climáticas del lunes: si la temperatura baja de los 10 grados a la hora de la ceremonia, su médico reevaluará la situación. Una diva cuya presencia queda supeditada al parte del tiempo: hay algo poético en eso. Su nieta Juana Viale tampoco estará, con un viaje impostergable como coartada.

Mario Pergolini, cuyo regreso con “Otro día perdido” en El Trece generó enorme expectativa, decidió bajarse del evento después de que APTRA lo ignorara en la terna de mejor conductor, pese a que el ciclo sí figura en categorías como dirección, humor y producción integral. La lógica según la cual el programa existe pero el conductor no merece el galardón tiene una coherencia que escapa a la razón corriente. Pergolini entendió el mensaje y respondió con su propia ausencia, que en su caso siempre dice más que cualquier discurso.

A esa lista se suman Ángel de Brito y todo el equipo de “LAM”, que no podrán asistir porque el canal les pidió hacer el programa en vivo esa noche. La televisión, fiel a sí misma, compitiendo consigo misma.

Polémica en la previa

Pero si hay una declaración que condensa el espíritu del momento, es la de Florencia Peña. La actriz no se limitó a confirmar su ausencia: emitió un juicio. Peña sentenció que el premio perdió credibilidad y que, en consecuencia, ella dejó de ir. No es una queja, es casi una tesis. En un ecosistema donde los premios existen para legitimar a quienes ya están legitimados, alguien que decide retirarse del juego no por enojo sino por convicción resulta, cuanto menos, refrescante. Podrá uno estar de acuerdo o no con su diagnóstico, pero la postura tiene la virtud de la claridad: si el premio no te representa, el acto de recibirlo tampoco.

¿Qué dijo Luis Ventura ante la queja de Flor? “Que siga haciendo videos porno”, le tiró, desubicadísimo, desencajado. Los tiempos que corren… Pero la pregunta de Peña ya estaba planteada: mientras Ventura reproduce los eventos con la marca Martín Fierro hasta quitarles sentido, la pregunta que sobrevuela esta noche el Hilton, entonces, no es quién ganará. Es si el ritual todavía significa algo para quienes deberían protagonizarlo.