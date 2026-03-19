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Política y Economía |DEBE SER EVALUADA POR LOS CONCEJALES

La licitación de los micros sigue en espera

19 de Marzo de 2026 | 01:52
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La nueva concesión del sistema de Transporte público de la Ciudad aún se encuentra en proceso de evaluación en el Departamento Ejecutivo municipal, y se espera que la semana próxima sea girada al Concejo Deliberante para su refrenda.

El proceso iniciado en febrero fue analizado por una comisión evaluadora que emitió un dictamen favorable sobre las empresas que se presentaron como candidatas para prestar servicio en las distintas zonas en que se divide el transporte en la Ciudad y que cubren las líneas Norte, Sur, Este y Oeste.

El pliego de licitación, que ya obtuvo el visto bueno del Concejo Deliberante el año pasado, prevé la paulatina extensión de los recorridos, así como la renovación de las unidades, por vehículos más sustentables.

Además, prevé la creación de una aplicación de teléfono celular que permita al usuario conocer la ubicación en tiempo real de cada micro que circula en la Ciudad.

Como informó este diario al momento de la apertura de sobres, la empresa Expreso la Plata Buenos Aires S.A. se postuló para la zona Este y Unión Platense S.R.L., para la zona Norte. Por la zona Oeste pujan Unión Platense S.R.L. y la empresa Nueve de Julio S.A.T, mientras que por la zona Sur lo hacen la UT Unión Platense S.R.LFuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F y la Nueve de Julio S.A.T.

 

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