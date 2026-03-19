La Reserva del Pincha quiere recuperarse ante el Rojo

El Pincha, por la victoria

19 de Marzo de 2026 | 03:05 Edición impresa

Esta tarde la Reserva de Estudiantes recibirá a Independiente en el Country Club por la quinta fecha del Torneo Proyección Apertura. El cotejo tendrá inició a las 15.00 será transmitido a través de Estudiantes Play.

El Pincha apenas suma apenas 5 puntos de 12 posibles, alejándose de los puestos de clasificación a los playoffs. Ya le había costado el año pasado, ahora también está transitando por un situación similar desde lo futbolístico.

El Pincha ganó un solo partido de los cuatro que disputó. Fue a Platense en la tercera fecha. Antes empató con los “ascendidos” Colón y Quilmes y perdió la jornada anterior contra Atlético Rafaela, como visitante.

El Rojo viene de ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza y ganó tres de cuatro.

Los convocados para esta tarde

Para este compromiso el entrenador Jonatan Schunke citó a estos jugadores:

Arqueros: Tiziano van der Tuin y Martino Botti.

Defensores: Pedro Santecchia, Francisco Acosta, Dante Porcel, Valente Pierani, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Joaquín Pereyra y Bautista Molinari.

Mediocampistas: Galo Galarza, Agustín Traina, Ciro Spalletta, Thiago González, Leandro Alcaraz y Agustín Ipoutcha.

Delanteros: Benjamín Sagües Barreiro, Nahuel Bazán, Franco Domínguez Ávila, Martín Naser, Franco Silveti, Juan Emanuel Soler y Franco Basualdo.