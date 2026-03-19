Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |A LAS 15 EN EL COUNTRY

La Reserva del Pincha quiere recuperarse ante el Rojo

La Reserva del Pincha quiere recuperarse ante el Rojo

El Pincha, por la victoria

19 de Marzo de 2026 | 03:05
Edición impresa

Esta tarde la Reserva de Estudiantes recibirá a Independiente en el Country Club por la quinta fecha del Torneo Proyección Apertura. El cotejo tendrá inició a las 15.00 será transmitido a través de Estudiantes Play.

El Pincha apenas suma apenas 5 puntos de 12 posibles, alejándose de los puestos de clasificación a los playoffs. Ya le había costado el año pasado, ahora también está transitando por un situación similar desde lo futbolístico.

El Pincha ganó un solo partido de los cuatro que disputó. Fue a Platense en la tercera fecha. Antes empató con los “ascendidos” Colón y Quilmes y perdió la jornada anterior contra Atlético Rafaela, como visitante.

El Rojo viene de ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza y ganó tres de cuatro.

Los convocados para esta tarde

Para este compromiso el entrenador Jonatan Schunke citó a estos jugadores:

Arqueros: Tiziano van der Tuin y Martino Botti.

Defensores: Pedro Santecchia, Francisco Acosta, Dante Porcel, Valente Pierani, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Joaquín Pereyra y Bautista Molinari.

Mediocampistas: Galo Galarza, Agustín Traina, Ciro Spalletta, Thiago González, Leandro Alcaraz y Agustín Ipoutcha.

Delanteros: Benjamín Sagües Barreiro, Nahuel Bazán, Franco Domínguez Ávila, Martín Naser, Franco Silveti, Juan Emanuel Soler y Franco Basualdo.

LEA TAMBIÉN

Los rivales de la Copa

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El otro dato que revela el Indec: más de 100 mil platenses que tienen trabajo pero "necesitan otro empleo"

VIDEO. El choque más insólito de La Plata: dos autos, sin tránsito y en la misma dirección

Romance a la luz de las velas: la cena secreta de Sabrina Rojas y un ex Pincha

Anunciaron cortes al tránsito en Camino General Belgrano: tramos, desvíos y los detalles

Del Pincha a la Selección: Tomás Palacios, la gran sorpresa de los convocados por Scaloni para la fecha FIFA

VIDEO.- El misterio crece en un barrio de La Plata: los vecinos hablan de "crimen" y se tejen varias hipótesis

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes le soltaron la mano a Emilia Mernes: los motivos

Megacausa IOMA: elevan a juicio a 11 imputados acusados de corrupción
+ Leidas

Condenan a la Fundación de Ingeniería: “No es una simple entidad privada”

Palacios a la Selección y Muslera, con Uruguay

Se sube al avión: con Cabrera de titular el plantel viaja a Tucumán

Los rivales de la Copa

Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares

“IOMA-gate”: un supuesto fraude millonario, a juicio

Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie

Polémica en Diputados por el Día de la Memoria
Últimas noticias de Deportes

Los rivales de la Copa

La efectividad Piovi resaltó aspectos positivos del equipo

Palacios a la Selección y Muslera, con Uruguay

Se sube al avión: con Cabrera de titular el plantel viaja a Tucumán
Espectáculos
“Solo fanáticos”: deseo y trampa en el mundo de OnlyFans
Gosling, Sorrentino y el regreso de la ganadora del Oscar, entre los estrenos de la semana
Verón, un “Peaky Blinder” con más palitos para AFA
El documental ganador del Oscar genera polémica y acusaciones desde Rusia
Los Premios de la Academia, peor audiencia desde 2022
Policiales
“IOMA-gate”: un supuesto fraude millonario, a juicio
VIDEO.- Se afianza la hipótesis homicida en El Retiro
Ladrones se llevaron una caja fuerte de 200 kilos en otro golpe a comerciantes
Inocencia Fiscal: intento de salvataje chocó con un rechazo en La Plata
Cayó por el golpe fallido al Banco Nación
Política y Economía
Desempleo del 9,5%: la Región, en el tope del país
Un fallo suspendió las demandas contra Argentina en la causa YPF
Novelli, el nexo clave que investiga la Justicia en el escándalo $Libra
Críticas del kirchnerismo a Milei en el Senado
Un diputado causó alarma por un rifle
La Ciudad
Menos escrituras e hipotecas: descenso de operaciones inmobiliarias
Condenan a la Fundación de Ingeniería: “No es una simple entidad privada”
Sin banco: la otra cara de la crisis de vacantes
Los árboles de la vereda en riesgo y la responsabilidad, en disputa
Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla