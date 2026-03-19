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Información General |EL COLEGIO PROVINCIAL SE PRONUNCIÓ CONTRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Médicos alertan sobre los riesgos de que Argentina haya salido de la OMS

Médicos alertan sobre los riesgos de que Argentina haya salido de la OMS
19 de Marzo de 2026 | 01:00
Edición impresa

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó ayer su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que se trata de una medida “desacertada, extemporánea y peligrosa para los intereses de la salud pública de todos los argentinos”.

En un comunicado la entidad remarcó que “la medicina moderna no se concibe de forma aislada” y subrayó que “la salud es un fenómeno global que requiere cooperación técnica, estándares unificados y vigilancia epidemiológica constante”. La desvinculación del organismo internacional “nos sitúa en una posición de vulnerabilidad sanitaria crítica”, alertó el colegio profesional.

En su pronunciación la entidad resaltó también el impacto inmediato que podría tener esta decisión en la capacidad de respuesta del Sistema de Salud: “La OMS es el centro neurálgico de alerta temprana ante brotes infecciosos y nuevas variantes virales. Sin este acceso directo, la capacidad de respuesta del país ante futuras amenazas se verá seriamente demorada”, señala el comunicado.

En relación con el acceso a medicamentos y vacunas, el Colegio asegura que la medida “pone en riesgo la participación en fondos estratégicos y rotatorios que permiten adquirir insumos críticos a precios regulados”, lo que podría derivar en un encarecimiento de los costos tanto para el Estado como para la población.

Por otra parte, destacó que la salida del organismo internacional podría generar un “aislamiento en estándares de calidad”, debido a que “la validación de protocolos de tratamiento, la seguridad de los medicamentos y la acreditación de laboratorios nacionales dependen de normas internacionales OMS”.

Como afirman las autoridades del Colegio provincial, “esto debilita la confianza en nuestra industria farmacéutica y en la formación de nuestros profesionales”.

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La entidad colegiada cuestionó también el argumento de la “soberanía”, a través del cual el Gobierno buscó justificar la salida de Argentina del organismo sanitario internacional: “la soberanía se fortalece participando en las mesas de decisión global, no abandonándolas”, expresaron sus autoridades, para quienes “el aislamiento podría dejar al país condicionado por acuerdos bilaterales sujetos a intereses externos”.

Con estas preocupaciones el Colegio de Médicos hizo “un llamado a la reflexión” a las autoridades nacionales, enfatizando en que “la salud de la población debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica”.

Desde la entidad recordaron que “la pandemia de COVID-19 nos enseñó que nadie se salva solo, y que la ciencia médica avanza mediante la colaboración, no mediante el aislamiento”. Y manifestaron su compromiso “con la excelencia científica y el derecho inalienable de la población a recibir una atención sanitaria basada en los más altos estándares internacionales”.

 

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