La Plata: el Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación  de la nueva licitación de los micros



El Departamento Ejecutivo municipal giró al Concejo Deliberante este mediodía el proyecto de ordenanza por el que se establece la adjudicación de la nueva licitación del transporte público a las cuatro empresas que por los próximos 12 años se harán cargo de las líneas municipales Norte, Sur, Este y Oeste.

El proceso se inició el año pasado como complemento del nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT), derivando en la presentación del nuevo sistema por parte de la secretaría de Planeamiento municipal en noviembre pasado. Con la licitación actual vencida, el plan de funcionamiento del transporte público para los próximos 12 años prevé futuras extensiones de recorridos en algunos barrios, la renovación paulatina de las unidades y el mejoramiento y control de su frecuencia, a partir de la implementación de una aplicación para el usuario, entre otras renovaciones tecnológicas.

El pliego de licitación elaborado por el Ejecutivo y aprobado por el Concejo el año pasado presenta cuatro zonas delimitadas y un área común a todas las líneas en el casco y, especialmente, la zona céntrica. Para la zona Sur y en la Oeste hubo puja, en tanto que para Norte y la Este se presentó una sola oferente para cada una.

En virtud de sus méritos y propuestas de gestión, traducidos en el puntaje obtenido en la evaluación técnica, operativa y económica realizada por la comisión evaluadora, la ordenanza enviada por el Ejecutivo adjudica los servicios de las líneas municipales a las siguientes empresas:

La línea Este será operada por Expreso La Plata Buenos Aires S.A.

La línea Norte y el “recorrido universitario” será operada por “Unión Platense S.R.L.

La línea Oeste será operada por la empresa Nueva de Julio S.A.T.

La línea Sur será operada por la unión transitoria Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F.