Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $2.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta que viene gratis con EL DIA

La Ciudad

La Plata, ciudad de la furia: "¿Querés que te pegue un balazo la c... de tu madre?"

26 de Marzo de 2026 | 13:50

Escuchar esta nota

Un automovilista denunció una situación de violencia verbal en las calles de La Plata por otro conductor que lo insultó y amenazó en plena marcha en el cruce de las calles 118 y 63 del barrio El Mondongo.

El denunciante alcanzó a grabar con su teléfono algo de la secuencia, lo cual también amerita un acto de imprudencia. 

Según contó, le tocó bocina al otro conductor porque "salió de golpe" y se sorprendió por la maniobra un tanto imprudente.

Tras ello, desde el otro coche, enojado por el bocinazo, se produjo un acto de violencia verbal que incluyó insultos y amenazas. 

"¿Querés que te pegue un balazo la c... de tu madre?", vociferó el otro conductor mientras proseguía su marcha. Y a lo lejos, cuando la situación quedaba en incidente sin mayores consecuencias, siguió arrojando improperios al aire: "Cagón, puto, cagón...". Ahí finaliza el video ya que ambos vehículos se alejan de la escena.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

Estudiantes presentó el “Pack Copa”

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España

Se complica la elección del decano en Medicina

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
Últimas noticias de La Ciudad

El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata

Alertan por enorme árbol "a punto de caer" a pasos de la esquina de 12 y 60    

Escombro, basura y ratas en una vereda del barrio de la Terminal

Días complicados a la espera del nuevo shopping de La Plata: así está el Camino Belgrano hoy, cortado
Espectáculos
Otro round entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el pedido del jugador que generó un nuevo escándalo con sus hijas
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Tras ser despedida del programa de Moria Casán: Cinthia Fernández reveló sus nuevas propuestas laborales 
Áspera interna en Telefe por la llegada de Carina Zampini a La Peña de Morfi, los detalles
Policiales
En La Plata, expertos hablaron de "anarquía y falta de control" tras el incendio en Moreno
Destrozan un blindex en el centro comercial de Los Hornos y denuncian "camino allanado" para los delincuentes
VIDEO.- Enorme nube tóxica, fuerte olor y evacuados por el incendio de una fábrica de pintura en el Conurbano
Nahir Galarza fue autorizada para salir de la cárcel: el motivo
Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero
Deportes
¿Martín Palermo como entrenador de Gimnasia?: el universo paralelo que se vive en Mendoza
Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez
Selección: Scaloni pondría el mejor equipo
Cómo le fue a la Selección en la Bombonera
El 30 de mayo, la fecha límite para entregar las listas definitivas
Información General
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Aclararación imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla