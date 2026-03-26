La Plata, ciudad de la furia: "¿Querés que te pegue un balazo la c... de tu madre?"

Un automovilista denunció una situación de violencia verbal en las calles de La Plata por otro conductor que lo insultó y amenazó en plena marcha en el cruce de las calles 118 y 63 del barrio El Mondongo.

El denunciante alcanzó a grabar con su teléfono algo de la secuencia, lo cual también amerita un acto de imprudencia.

Según contó, le tocó bocina al otro conductor porque "salió de golpe" y se sorprendió por la maniobra un tanto imprudente.

Tras ello, desde el otro coche, enojado por el bocinazo, se produjo un acto de violencia verbal que incluyó insultos y amenazas.

"¿Querés que te pegue un balazo la c... de tu madre?", vociferó el otro conductor mientras proseguía su marcha. Y a lo lejos, cuando la situación quedaba en incidente sin mayores consecuencias, siguió arrojando improperios al aire: "Cagón, puto, cagón...". Ahí finaliza el video ya que ambos vehículos se alejan de la escena.

