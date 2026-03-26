A una década de la muerte de Emilia Uscamayta Curi en La Plata , la causa contra un excomisario llega a Casación

A casi diez años de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, ocurrida en una fiesta clandestina en La Plata, la causa judicial suma un nuevo capítulo. La familia de la joven llevó el expediente hasta la instancia de Casación en un intento por reabrir el proceso contra el excomisario y exfuncionario municipal Daniel Piqué, cuyo caso fue cerrado por prescripción.

El movimiento judicial vuelve a poner en primer plano una historia marcada por demoras, planteos técnicos y un reclamo persistente: que se investiguen todas las responsabilidades en torno a la muerte de la joven de 26 años. El tramo del expediente que involucra a Piqué, según sostienen los abogados de la familia, nunca llegó a ser juzgado.

La causa había sido radicada en diciembre de 2023 en el Juzgado Correccional N°5 de La Plata, donde la defensa del exfuncionario planteó la prescripción de la acción penal. El eje del debate giró en torno a si el paso del tiempo había extinguido la posibilidad de juzgarlo o si ese plazo debía considerarse interrumpido por distintas circunstancias del proceso.

Entre esos puntos, la querella remarcó la sucesiva excusación de fiscales que habían tenido vínculos con el imputado, lo que —según su postura— debía suspender el curso de la prescripción. Sin embargo, en septiembre de 2024, el juez Diego Tatarsky hizo lugar al planteo de la defensa y declaró extinguida la acción penal.

La disputa continuó en instancias superiores. La familia apeló, pero el recurso fue rechazado por extemporáneo, en una decisión que volvió a encender la polémica. Según denunciaron, el plazo fue computado desde una notificación electrónica sin contemplar el momento en que la familia fue efectivamente notificada como particular damnificada, lo que —afirman— implicó una “invisibilización” de la víctima dentro del proceso.

El caso llegó luego a la Cámara de Apelaciones de La Plata, que en marzo de 2026 volvió a rechazar el planteo por los mismos motivos. Con ese escenario, la familia avanzó con un recurso de Casación, donde insiste en que se vulneraron garantías básicas de acceso a la justicia y el derecho a ser oídos.

El trasfondo del caso remite a la madrugada del 1° de enero de 2016, cuando Emilia murió ahogada en una quinta de Melchor Romero durante una fiesta de fin de año sin habilitación ni medidas de seguridad. La investigación determinó que el lugar carecía de controles, iluminación adecuada y personal capacitado, como guardavidas.

El hecho generó una fuerte conmoción en La Plata y expuso el fenómeno de las fiestas clandestinas en la región. Años más tarde, el juicio oral terminó con condenas para los organizadores del evento, con penas en suspenso por homicidio culposo.

Sin embargo, para la familia, la responsabilidad no se agota en los organizadores privados. Desde el inicio sostienen que hubo funcionarios que permitieron o facilitaron la realización de la fiesta, lo que dio origen a la causa contra Piqué.

A una década del hecho, el expediente sigue abierto en distintos frentes. El avance hacia la Casación marca ahora una nueva etapa en una causa que continúa atravesada por debates sobre la prescripción, el rol de las víctimas y el funcionamiento de la Justicia.

Mientras tanto, el reclamo se mantiene intacto: que la muerte de Emilia Uscamayta Curi no quede impune en ninguno de sus aspectos.