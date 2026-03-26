A una década de la muerte de Emilia Uscamayta Curi en La Plata , la causa contra un excomisario llega a Casación

El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata
El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata
VIDEO. La Plata, ciudad de la furia: "¿Querés que te pegue un balazo la c... de tu madre?"
En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual
Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior
VIDEO.- Salían de jugar al fútbol y fueron sorprendidos por "delichorros" en Ringuelet
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Destrozan un blindex en el centro comercial de Los Hornos y denuncian "camino allanado" para los delincuentes
Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero
Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad
Adultos que cuidan a padres e hijos: causas, desafíos y qué dicen los especialistas
Peugeot y Toyota anunciaron recorte de turnos y crece el temor por despidos
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz
El Gobierno minimiza la crisis y anticipa una fuerte baja de la inflación desde abril
Rayo desperonizador: Karina Milei bajó el último cuadro que sobrevivió al Golpe de 1955: ¿los reemplazan por Messi?
VIDEO.- Enorme nube tóxica, fuerte olor y evacuados por el incendio de una fábrica de pintura en el Conurbano
Nahir Galarza fue autorizada para salir de la cárcel: el motivo
En La Plata ya retiraron más de 2 mil vehículos abandonados de la vía pública
Caso de Emily Ceco: fuerte reacción de Santiago Martínez tras conocer su condena a 15 años de prisión
El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
El Gobierno privatiza Intercargo: los detalles de cómo será la licitación internacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A casi diez años de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, ocurrida en una fiesta clandestina en La Plata, la causa judicial suma un nuevo capítulo. La familia de la joven llevó el expediente hasta la instancia de Casación en un intento por reabrir el proceso contra el excomisario y exfuncionario municipal Daniel Piqué, cuyo caso fue cerrado por prescripción.
El movimiento judicial vuelve a poner en primer plano una historia marcada por demoras, planteos técnicos y un reclamo persistente: que se investiguen todas las responsabilidades en torno a la muerte de la joven de 26 años. El tramo del expediente que involucra a Piqué, según sostienen los abogados de la familia, nunca llegó a ser juzgado.
La causa había sido radicada en diciembre de 2023 en el Juzgado Correccional N°5 de La Plata, donde la defensa del exfuncionario planteó la prescripción de la acción penal. El eje del debate giró en torno a si el paso del tiempo había extinguido la posibilidad de juzgarlo o si ese plazo debía considerarse interrumpido por distintas circunstancias del proceso.
Entre esos puntos, la querella remarcó la sucesiva excusación de fiscales que habían tenido vínculos con el imputado, lo que —según su postura— debía suspender el curso de la prescripción. Sin embargo, en septiembre de 2024, el juez Diego Tatarsky hizo lugar al planteo de la defensa y declaró extinguida la acción penal.
La disputa continuó en instancias superiores. La familia apeló, pero el recurso fue rechazado por extemporáneo, en una decisión que volvió a encender la polémica. Según denunciaron, el plazo fue computado desde una notificación electrónica sin contemplar el momento en que la familia fue efectivamente notificada como particular damnificada, lo que —afirman— implicó una “invisibilización” de la víctima dentro del proceso.
El caso llegó luego a la Cámara de Apelaciones de La Plata, que en marzo de 2026 volvió a rechazar el planteo por los mismos motivos. Con ese escenario, la familia avanzó con un recurso de Casación, donde insiste en que se vulneraron garantías básicas de acceso a la justicia y el derecho a ser oídos.
LE PUEDE INTERESAR
En La Plata, expertos hablaron de "anarquía y falta de control" tras el incendio en Moreno
El trasfondo del caso remite a la madrugada del 1° de enero de 2016, cuando Emilia murió ahogada en una quinta de Melchor Romero durante una fiesta de fin de año sin habilitación ni medidas de seguridad. La investigación determinó que el lugar carecía de controles, iluminación adecuada y personal capacitado, como guardavidas.
El hecho generó una fuerte conmoción en La Plata y expuso el fenómeno de las fiestas clandestinas en la región. Años más tarde, el juicio oral terminó con condenas para los organizadores del evento, con penas en suspenso por homicidio culposo.
Sin embargo, para la familia, la responsabilidad no se agota en los organizadores privados. Desde el inicio sostienen que hubo funcionarios que permitieron o facilitaron la realización de la fiesta, lo que dio origen a la causa contra Piqué.
A una década del hecho, el expediente sigue abierto en distintos frentes. El avance hacia la Casación marca ahora una nueva etapa en una causa que continúa atravesada por debates sobre la prescripción, el rol de las víctimas y el funcionamiento de la Justicia.
Mientras tanto, el reclamo se mantiene intacto: que la muerte de Emilia Uscamayta Curi no quede impune en ninguno de sus aspectos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí