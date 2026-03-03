Autosiglo ya presentó oficialmente el Toyota Yaris Cross

• Con este nuevo B-SUV, Toyota ingresa en el segmento de mayor crecimiento de los últimos años y presenta el primer híbrido de la marca dentro de esta categoría.

• -Yaris Cross viene a redefinir el mercado de vehículos compactos en Argentina gracias a su diseño exterior, amplio espacio interior y completo equipamiento de seguridad: Toyota Safety Sense y seis airbags en toda la gama de versiones

Autosiglo estar armando una lista preferencial destinada a clientes interesados en probar la unidad. Quienes se inscriban al siguiente link podrán acceder a una experiencia exclusiva de test drive y conocer en detalle todas las novedades del modelo.

El lanzamiento se realizó hace apenas unos días, el jueves 26 de febrero de 2026, siguiendo el cronograma nacional de Toyota Argentina.

En particular, Autosiglo organizó eventos y jornadas de test drive y ya tiene las unidades disponibles en sus salones de La Plata (Av. 44) para que puedas acercarte a conocerlo.

Aquí te resumo lo que vas a encontrar en el concesionario:

Versiones y Precios Sugeridos (Marzo 2026)

El modelo llega importado de Brasil en cinco variantes, todas con caja automática CVT:

• XLI 1.5 Nafta: $41.464.000

• XEI 1.5 Nafta: $45.260.000

• XEI 1.5 HEV (Híbrido): $48.457.000

• SEG 1.5 Nafta: $50.224.000

• SEG 1.5 HEV (Híbrido): $54.020.000

El vehículo reforzará la presencia de Toyota ingresando en el segmento de mayor crecimiento del mercado, los SUV compactos (B-SUV), que hoy representan más del 17% de las ventas. Además, significa un nuevo paso dentro de la estrategia de electrificación de Toyota en el país, iniciada en 2009 con la llega del primer híbrido en el mercado. Igual que con Corolla Cross y Corolla, los dos vehículos electrificados más vendidos del país, para el nuevo Yaris Cross se estima que el 50% de sus ventas corresponda a versiones híbridas.

Yaris Cross llega para responder a las nuevas preferencias de los clientes con una propuesta versátil y práctica, pensada tanto para los traslados cotidianos como para escapadas y actividades del fin de semana. Será una opción ideal para nuevos clientes que desean ingresar a Toyota, su respaldo y confiabilidad. Y para quienes buscan dar “el paso siguiente” dentro de la marca.

Yaris Cross continuará el legado de Yaris, que acaba de superar las 10 millones de unidades producidas alrededor del mundo, y que se convirtió en un verdadero ícono en Argentina. En lo que va de 2025, encabeza el ranking de ventas en el mercado interno.

Por fuera: diseño moderno

El nuevo Yaris Cross presenta una postura elevada propia de un SUV, que se refuerza con llantas de 18” y neumáticos 215/55 R18 (desde las versiones XEI), que fueron diseñadas para aportar una impronta dinámica. En tanto, las versiones XLI equipan llantas de 17” con terminaciones en color plata y neumáticos 215/60 R17. Gracias a esta elevación, la experiencia de conducción combina la agilidad de un vehículo urbano con la comodidad de acceso y confort características de un SUV. Sus líneas afinadas del frente subrayan la amplitud del vehículo, mientras que la superficie contorneada que fluye desde el lateral hacia la parte trasera expresa dinamismo.

En el frente, la doble grilla trapezoidal lo dota de un carácter sólido. La grilla superior se distingue por su diseño tipo “panal de abejas”, que desde las versiones XEI tiene detalles en negro brillante y en sus extremos suma faros antiniebla LED. La grilla inferior, por su parte, acentúa su firmeza y el diseño del paragolpes también contribuye a esa impronta resistente.

El perfil lateral del Yaris Cross expresa su estilo moderno y dinámico. Se destacan las barras de techo longitudinales en color plateado, las manijas de puertas al tono de la carrocería y la moldura plástica negra que recorre todo el lateral hasta la parte trasera, integrándose con los guardabarros y acentuando su carácter SUV. En la parte trasera, los faros full-LED le dan un aire moderno y sofisticado que se combina con el spoiler superior.

Puertas adentro: amplitud y confort

Bajo una arquitectura que maximiza la sensación de amplitud, el diseño interior del Yaris Cross se destaca por el cuidado en los detalles y su funcionalidad: todo se encuentra dispuesto al alcance del conductor. Los asientos, diseñados para ofrecer una sensación de bienestar, varían según la versión: las XLI y XEI con tapizado en tela de color negro, mientras que la versión SEG presenta tapizado en cuero ecológico microperforado, también de color negro.

Uno de sus mayores atractivos es el amplio techo panorámico que distingue a la versión SEG (tanto naftera como híbrida), que no solo otorga luminosidad a la cabina sino una experiencia panorámica a los pasajeros de las butacas traseras.

Esa sensación de amplitud también se encuentra en el panel de instrumentos, con líneas horizontales que aprovechan completamente el espacio en la cabina. El volante de tres rayos (revestido en cuero en las versiones XEI y SEG) está diseñado para favorecer la concentración del conductor, con todos los comandos principales al alcance de la mano: audio, teléfono y display de información múltiple. La versión SEG nafta posee levas al volante para el cambio manual de marchas.

Yaris Cross incorpora un panel de instrumentos con una pantalla TFT de 7″, disponible a partir de la versión XEI. Esta pantalla multifunción ofrece información clave para el conductor, como consumo de combustible, autonomía, entre otros datos, todo de forma clara y precisa. Del lado izquierdo, se muestran las revoluciones por minuto o el indicador del sistema híbrido (en las versiones XEI o SEG hybrid). En la parte derecha se destaca el velocímetro.

El panel del climatizador presenta un diseño moderno y de fácil lectura, con comandos físicos y una pantalla digital que muestra de forma clara la temperatura seleccionada y las funciones activas. Su disposición horizontal y minimalista se integra perfectamente a la consola central, aportando una sensación de orden y tecnología. Los controles están ubicados a una altura cómoda para el conductor, lo que permite realizar ajustes rápidos sin desviar la atención del camino.

En las plazas traseras, el Yaris Cross ofrece un espacio cómodo para los ocupantes. Allí se incorporan puertos USB de tipo C ubicados en la parte trasera de la consola central, que permiten cargar dispositivos de manera práctica durante el viaje. También cuenta con salidas de aire para mejorar el confort. El compartimento del baúl de las versiones nafteras es de 400 litros. Por su parte, en las versiones híbridas se trabajó en la optimización del espacio a través de la disposición de la batería del sistema híbrido por debajo del asiento trasero, obteniendo una capacidad de 391 litros.

Conectividad y equipamiento

Posee una central multimedia de 10” que fue desarrollada para la óptima operación desde la perspectiva del usuario, buscando un acceso simple y directo a las funciones básicas. Esta pantalla cuenta con conectividad inalámbrica de Apple CarPlay Android Auto siempre que el teléfono disponga de la función. Cabe destacar la cámara de estacionamiento con sistema de visión 360° en las versiones SEG y el cargador inalámbrico para todos los teléfonos móviles compatibles, a partir de las versiones XEI.

Motorización con foco en la eficiencia y el rendimiento

El Yaris Cross ofrece dos opciones de motorización. La versión naftera (disponible en las versiones XLI, XEI y SEG) incorpora un motor 1.5L Dual VVT-i, de 4 cilindros en línea y 16 válvulas DOHC, ciclo Otto, con cadena de distribución. Este propulsor entrega 106 CV de potencia máxima y 138 Nm de torque máximo, y cuenta con inyección de combustible indirecta. El motor se combina con una transmisión automática CVT con “Split Drive Gear System”, que habilita una conducción suave, sin interrupciones y con bajo nivel de ruido. Además, incluye levas al volante (solo en versiones SEG nafteras) y modos de conducción “Eco” y “Power” (a partir de las versiones XEI), que ajustan la respuesta del acelerador para priorizar eficiencia o una conducción más dinámica. Los consumos homologados son de 6,0 l/100 km en uso combinado, 5,3 l/100 km en uso extraurbano y 7,1 l/100 km en ciudad.

La mecánica híbrida (disponible en las versiones XEI y SEG) incorpora un sistema auto-recargable compuesto por dos motores: un motor naftero de 1.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC, ciclo Atkinson, con cadena de distribución y sistema VVT-i; y un motor eléctrico que trabaja en conjunto para generar una potencia total combinada de 111 CV. El motor eléctrico se alimenta de una batería de ion-litio de 4,3 Ah que se recarga automáticamente durante la desaceleración o el frenado, sin necesidad de enchufarse a una fuente externa.

Esta motorización se asocia a una transmisión “e-CVT”, continuamente variable (conjunto de engranajes planetarios) controlada electrónicamente, que ofrece un equilibrio óptimo entre agilidad y bajo consumo. La transmisión incluye la posición “B”, que aumenta el freno motor en descensos pronunciados, evitando el sobrecalentamiento de los frenos y maximizando la regeneración de energía. Las versiones híbridas ofrecen cuatro modos de conducción: Normal, ECO, Sport y EV (100% eléctrico), lo que las convierte en una opción versátil para distintos tipos de uso. Los consumos declarados son de *3,9 l/100 km en uso combinado, 4,3 l/100 km en extraurbano y 3,3 l/100 km en urbano.

Seguridad: prioridad en Yaris Cross

En cuanto a la seguridad, cuenta con seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina). Además, frenos a disco en las cuatro ruedas, ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control de tracción (TRC), control de estabilidad (VSC), sistema de asistencia de arranque en pendiente (HAC), y sistema universal ISOFIX y Top Thether para la fijación de sillas infantiles en el asiento trasero con anclaje de tres puntos.

Toyota Safety Sense para toda la gama

Una de las principales novedades del nuevo Yaris Cross es que todas las versiones vienen, de serie, con Toyota Safety Sense. Se trata del paquete de seguridad activa que incorpora dos cámaras en estéreo que permiten detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes.

a. Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS): Este sistema puede detectar vehículos automotores que circulan por delante en las calles y autopistas. Si el sistema detecta la posibilidad de una colisión, alertará al conductor mediante avisos sonoros y visuales. Si el conductor responde y aplica el freno suavemente, el sistema activará la asistencia de frenado (Brake Assist) para incrementar el poder de frenado y así evitar o mitigar el accidente. Si ante esta situación, el conductor no aplica los frenos, el sistema aplicaría los frenos de emergencia para evitar o mitigar un posible accidente. Además de vehículos, el sistema podría detectar peatones o ciclistas.

b. Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Rango Completo: Es un sistema similar al “control de velocidad crucero” que permite conducir a una velocidad constante predeterminada. Además de cumplir con esta función, el ACC puede detectar vehículos en el camino, calcular su distancia y ajustar la velocidad automáticamente con las dos cámaras en estéreo para ayudar a mantener una distancia segura entre los vehículos. El rango de operación es “Full Speed” o “rango completo”, es decir que funciona para todos los rangos de velocidad ofreciendo la posibilidad de utilizarse incluso en situaciones de tráfico y congestiones severas, garantizando tranquilidad y comodidad a los usuarios.

c. Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDA): Este sistema puede alertar al conductor cuando el vehículo se desvía involuntariamente de su carril. Utiliza las dos cámaras en estéreo para detectar la posición del vehículo con relación a las marcas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse del mismo sin la previa activación de la señal de giro, el sistema puede advertir al conductor con una alerta auditiva. Adicionalmente, el sistema puede aplicar una pequeña asistencia a la trayectoria para evitar que el conductor se desvíe involuntariamente del carril.

d. Sistema de Asistencia para Mantenimiento de Carril: Un sistema complementario al mencionado anteriormente que está diseñado para ayudar al conductor a permanecer en el carril deseado cuando el control de velocidad crucero adaptativo está activo y ambas manos están en el volante.

e. Luces Altas Automáticas (AHB): diseñado para ayudar al conductor a incrementar la visibilidad en la noche gracias al uso frecuente de las luces altas sin distraer a otros conductores. Las dos cámaras en estéreo detectan las luces delanteras de vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos que circulan por delante. Al detectarlas, el sistema cambia automáticamente entre las luces altas y bajas consecuentemente.

Todas las versiones vendrán equipadas con Alerta de Punto ciego (BSM), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Control de operación incorrecta del acelerador (PMC) y Alerta de arranque de auto precedente (FDA) :

a. Alerta de punto ciego (BSM): Este sistema está diseñado para alertar al conductor si hay algún vehículo posicionado en el ángulo no visible desde los espejos retrovisores. Ideal para maniobras de sobrepasos, cambios de carril o en curvas.

b. Alerta de tráfico trasero (RCTA): Envía una alerta al detectar la presencia de otros vehículos que estén aproximándose por los laterales traseros, siendo útil en maniobras marcha atrás, por ejemplo, al salir de un estacionamiento.

c. Control de uso incorrecto del acelerador (PMC): Esta función podría asistir al conductor activándose cuando el sistema detecte un obstáculo delante del vehículo, o cuando determine que el conductor ha pisado el pedal incorrecto, como cuando se pisa el pedal del acelerador más de lo necesario mientras el vehículo está detenido o se mueve lentamente. El sistema controla la potencia del motor y aplica el freno de ser necesario.

d. Alerta de arranque de auto precedente (FDA): Notifica al conductor mediante el indicador acústico y el display multifunción si el conductor sigue detenido una vez que el vehículo precedente se ha empezado a mover.

Accesorios

El nuevo Yaris Cross contará con más de 50 accesorios genuinos, diseñados para potenciar su estilo, funcionalidad y seguridad. Entre los principales accesorios, se destacan los estribos, gancho de arrastre, spoilers delantero y trasero, molduras laterales, bandeja de baúl, tuercas de seguridad, barras de techo y portaequipajes, junto con una amplia gama de soluciones de confort como accesorios para mascotas, cargador inalámbrico, elementos de protección interior, entre otros.

Colores

La gama de colores del nuevo Yaris Cross está compuesta por una paleta de 7 colores: Super Blanco (040), Blanco perlado (089), Gris plata (1H6), Gris oscuro (1G3), Negro Mica (215), Rojo Metalizado (3R3) y Azul metalizado (8X2).

Garantía

Como todos los vehículos Toyota, Yaris Cross también está dentro de Toyota 10, el programa que permite extender la garantía hasta por 10 años o 200.000 km. La garantía también aplica sobre los componentes del sistema híbrido: baterías hibridas, convertidor – inversor, unidad electrónica de control. Nuestros clientes cuentan además con el respaldo de la Red de Concesionarios Toyota en todo el país, y su servicio post venta, altamente capacitado y asegura una disponibilidad de repuestos permanente.